Ruoms : 28 maisons fissurées. A cause de la sécheresse ?

Depuis cet été des fissures sont apparues sur les murs de la maison de Muriel et Jean-Paul, un couple de retraités qui habite Ruoms. Jean-Paul a commencé à reboucher certaines fissures avec un enduit.

ⓘ Publicité

Une des fissures sur le mur de la maison de Jean-Paul et Muriel © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les murs sont touchés à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Des fissures apparaissent également sur le carrelage du salon. Et ils sont inquiets. Ils ont peur que les fissures s'agrandissent

Les murs intérieurs sont également touchés © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les fissures bougent d'ailleurs. Elles s'agrandissent ou se rétractent.

Le classement en zone de catastrophe naturelle

Jean-Paul et Muriel savent qu'ils n'ont pas les moyens de faire réparer leur maison. Ils comptent donc sur un classement de Ruoms en zone de catastrophe naturelle. Une décision que seul peut prendre l'Etat au vu de la situation locale. Il peut y avoir des fissures qui ne sont pas dûes à la sécheresse. Mais le maire ici pense que la sécheresse en est bien la cause. Une grande partie du sol de la commune est argileux : ce type de structure est propice aux fissures. Le sol de rétracte pendant les épisodes de sécheresse puis gonfle à nouveau avec l'arrivée des pluies. Conséquence : les fondations et murs bougent et se fissurent.

Le maire fait savoir qu'il transmet les dossiers au fur et à mesure qu'il en a connaissance à la préfecture en vue de ce classement.

C'est le seul moyen d'être indemnisé. Sans classement en catastrophe naturelle, les assurances ne prennent pas en charge ce type de dégâts.