Sable du Sahara dans les Alpes : la qualité de l'air a été très dégradée

On s'est tous émerveillés de l'ambiance saharienne surréaliste samedi dans les Alpes. Le vent du sud a charrié du sable des vallées jusqu'aux sommets. De Barcelone à Lyon, il est aussi responsable d'un pic de pollution de l'air, souligne ce mardi le service européen de surveillance de l'atmosphère "Copernicus". Ces nuages de poussière ont apporté avec eux de hauts niveaux de concentrations de fines particules et cela peut aussi "aggraver les problèmes respiratoires chez les humains", note Copernicus.

Ce que confirme à France Bleu Pays de Savoie Atmo, le réseau d'observation de l'atmosphère. Le phénomène a marqué quasiment la moitié du pays, avec une plus forte concentration dans les pays de Savoie. Didier Chapuis son directeur était d'astreinte ce week-end. Il a relevé des concentrations de particules deux fois supérieures à la moyenne qui nécessite une information des populations. 100 mg par m3 d'air au lieu de 50, dans la vallée de l'Arve, sur Chamonix, en Haute Savoie. Même constantes en Tarentaise. Pour Didier Chapuis, le phénomène a été "exceptionnel en Maurienne avec une moyenne de 170 à la journée. Dans une zone où les polluants ont fortement diminué ces dernières années, on enregistre des données jamais vues : jusqu'à 500 mg au pic du phénomène !"

Dangereux pour la santé ?

Ces ciels chargés en sable sont nocifs pour la santé quand on y est exposé au quotidien, que ce soit pour les populations des déserts ou pour ceux qui travaillent dans des mines. Pas ponctuellement. De même, Didier Chapuis rassure : "On n'a pas les mêmes effets qu'avec des polluants chimiques". Il n'empêche, on a tous respiré du sable. "La gène est physique avec des irritations de gorge".

Hors norme

L'observateur de l'atmosphère rappelle que ces phénomènes surviennent plusieurs fois par an, le plus souvent au printemps, très rarement février. Vallées et sommets atteints de la même manière, c'est également rare. La concentration en sable est aussi remarquable. Didier Chapuis d'Atmo nous explique que ces phénomènes s'accompagnent souvent de précipitations qui plaquent le sable au sol, et font baisser la concentration. Or, samedi, pas de précipitations et donc les concentrations en particules étaient très élevées. "Le sable tombait tout seul".