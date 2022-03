Sable du Sahara en Isère : "Les particules de sable moins dangereuses que les particules fines", rassure ATMO

Un nouveau nuage de sable du Sahara traverse l'Isère depuis hier et peut "entraîner une hausse des concentrations de particules dans l'air", indique l'observatoire de qualité de l'air ATMO. Même si l'impact pour la santé est limité.

L'épisode de particules de sable du Sahara, débuté ce mardi 15 mars, devrait se poursuivre ce mercredi, "avec un impact assez généralisé, peut-être plus marqué à l'est sur les reliefs", indique ATMO, l'observatoire de la qualité de l'air dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Ces particules peuvent être nocives", indique Alexandre Thomasson, responsable de l'unité Action et Territoire chez ATMO, même si "elles sont moins problématiques que les particules fines".

Toutes ces particules de sable, est-ce dangereux pour la santé ?

Alors, concernant la dangerosité pour la santé, il y a deux facteurs qui entrent en compte. D'abord la taille des particules : celles de sable du Sahara sont plutôt grossières, on les voit d'ailleurs à l'œil nu. Elles sont donc moins problématiques que les particules fines, les PM10 ou les PM2,5 qui elles rentrent plus profondément dans les poumons.

Ces particules de sable peuvent tout de même être nocives d'un point de vue sanitaire, si elles sont concentrées. Si vous avez de la farine qui vous arrive dans la figure ou si vous êtes sur le sable et qu'un coup de vent vous projette des grains de sable, vous sentez bien une gêne respiratoire. Donc, le conseil pour les auditeurs, l'important c'est de s'écouter : s'ils ressentent une gêne respiratoire, qu'ils aillent consulter un spécialiste de la santé.

Il n'y a pas particulièrement de recommandations sur l'activité physique, etc. comme lors des pics de pollution ?

Non, on peut continuer l'activité physique. Il faut effectivement éviter les activités intensives et puis continuer d'aérer chez soi. Par contre, si effectivement, vous voyez que ça commence à être vraiment orangé, vous fermez, vous faites moins d'activités et vous attendez que ça passe. On est sur un épisode qui va durer encore 24 à 48 heures. C'est un épisode court, et non pas une pollution chronique à l'année, qui elle est beaucoup plus inquiétante et qu'il faut combattre.

Ces épisodes de sable du Sahara peuvent-ils aggraver la pollution dans les jours à venir ?

Alors, pas forcément. Ces particules vont généralement retomber. Elles peuvent toutefois être remises en suspension et c'est là que ça peut aggraver la situation. Il faut effectivement éviter de rajouter des émissions et donc continuer de faire les gestes que l'on préconise au quotidien : prendre son vélo, prendre les transports en commun, éviter les déplacements en voiture de moins de 20 km, etc.

Aujourd'hui, ces particules sont entre 2.000 et 3.000 mètres d'altitude, c'est pour cela qu'on les voit dans le ciel. Mais pour l'instant, on n'a pas mesuré vraiment d'impact au sol, elles ne sont pas retombées. En revanche, il est possible qu'aujourd'hui ou demain, quelques particules retombent. Et là, on peut avoir un pic important de l'ordre de 50, 100, 200 microgrammes de particules, qui peut être nocif ponctuellement pour la santé, mais ça reste un épisode court.

Parce qu'en dehors de cette poussière du Sahara, la qualité de l'air est plutôt bonne actuellement sur Grenoble ?

Oui, et on voit vraiment une amélioration sur les dix dernières années, en particulier sur la problématique des particules fines. Elles sont issues principalement de la combustion, donc du chauffage au bois. C'est pour ça qu'il y a une prime Air-Bois pour changer son poêle à bois. Mais aujourd'hui encore, 50% des émissions de ces particules fines sur la région sont issues du chauffage au bois résidentiel.

Nous conseillons aux gens qui le souhaitent d'utiliser l'application Air to Go, qui vous indique la qualité de l'air en direct sur votre smartphone. Et puis le site Air Attitude recense les bons gestes à effectuer pour préserver la qualité de l'air.