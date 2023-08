Saint-Amand-Montrond : la ville redécouvre un trésor !

Et cela grâce à des installations qui avaient été oubliées au fil des années et que la mairie a redécouvertes. La place de Juillet (ancienne place du mail) dispose en effet dans son sous-sol de trois grosses citernes, installées en 2003. Des cuves de récupération d'eau de pluie qu'on réutilise aujourd'hui après plusieurs années d'abandon. Elles avaient été installées lors de la rénovation de la place pour arroser la végétation : les arbustes qui avaient été plantés à l'époque. Cette eau servait aussi à alimenter une fontaine, mais comme les riverains estimaient qu'elle faisait trop de bruit, la mairie l'a démontée et les cuves ont été oubliées, jusqu'à cette année, où les services techniques ont pris conscience de cette importante réserve d'eau de pluie disponible : " Il y a trois cuves de soixante mètres-cubes chacune, soit une bonne réserve de cent-quatre-vingts mètres-cubes détaille Jacqueline Champion, adjointe au maire de Saint-Amand-Montrond*. Et en plus, cette réserve se régénère avec les pluies. C'est donc très intéressant. On arrose depuis le mois de juin et il reste toujours de l'eau grâce aux petites pluies qu'on a pu avoir."*

ⓘ Publicité

2000 litres d'eau de pluie sont pompés en quelques minutes. © Radio France - Michel Benoit

En quelques minutes, les agents des espaces verts remplissent un camion de 2000 litres d'eau : " Ce sera pour l'arrosage des jardinières au niveau des ponts, précise Hubert Allègre, paysagiste au service des espaces verts. On arrose aussi les bacs et les jeunes arbres qu'on a plantés en début d'année pour qu'ils puissent passer l'été."

Xavier Gohler, responsable des espaces verts et Jacqueline Champion, adjointe au maire de St-Amand-Montrond, devant des grilles pour récupérer l'eau de pluie © Radio France - Michel Benoit

Les agents de la voirie viennent aussi s'approvisionner ici pour nettoyer les rues et l'année prochaine, la ville disposera d'une nouvelle ressource : " On mène d'importants travaux sur la station d'épuration, ajoute Jacqueline Champion. Et on souhaite récupérer en fin de processus de traitement, une partie des ces eaux pour la voirie et les espaces verts. On attend le feu vert de l'Agence Régionale de Santé. Ce sera un très gros gisement potentiel et cela aura un gros impact sur la réduction de notre consommation d'eau potable."

Depuis le 1er janvier, la mairie de St-Amand-Montrond rembourse également à ses habitants la moitié du prix d'un récupérateur d'eau.