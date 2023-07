Saint-André-de-Cruzières : l'extension du circuit auto fait des mécontents

On est à la limite de l'Ardèche et du Gard. Le circuit automobile de Saint-Brès existe depuis 1975. Il accueille des écoles de pilotages, des entrainements pour des rallyes et des stages. Son propriétaire et exploitant Cyril Thoulouze explique que des convoyeurs de fonds, des chauffeurs de personnalités viennent apprendre leur métier ici.

Une population divisée

L'association "nature, tranquillité trois villages" regroupent des habitants de Saint-André-de-Cruzières (07), Coury (30) et Saint-Brès (30). Ils dénoncent les nuisances du circuit : bruit et poussière. Mais depuis deux ans, ils contestent l'existence légale de l'extension du circuit sur la commune de Saint-André-de-Cruzières. Selon eux, le propriétaire n'a fait aucune demande en préfecture pour aménager la piste qui court sur un peu plus d'un kilomètre. Il s'agit en fait d'une piste de trois mètres de large loin des normes d'un circuit homologué explique Cyril Thoulouze, le propriétaire. "Les écoles de pilotage, les stagiaires n'utilisent pas cette partie du circuit" dit l'exploitant du circuit qui ne conteste pas le fait de ne pas avoir fait de demande en préfecture. "Nous respectons des horaires stricts pour l'utilisation du circuit, uniquement en matinée et après-midi. Pourquoi ne viennent-ils pas me voir" s'insurge Cyril Thoulouze.

Patrick Petit le co-président de l'association d'opposants explique que le propriétaire aurait du faire une demande d'aménagement auprès de la direction départementale des territoires (préfecture de l'Ardèche) et qu'il aurait du faire une étude d'impact environnemental. Selon eux, il y non seulement des nuisances mais aussi une atteinte à la biodiversité à proximité du bois de Paîolive.

Dans les villages, les habitants sont divisés : certains notent qu'il y a aussi des retombées économiques dans le secteur auprès des commerces, des gîtes ou des hôtels.