Saint-Brévin-les-Pins : échouage massif de coquilles de couteaux sur les plages

Quand on se balade sur la plage des Rochelets à Saint-Brévin-les-Pins, on ne peut les manquer. On voit ces milliers de coquilles marron longues d'une quinzaine de centimètres massées par endroits. Par moment, on est obligé de marcher dessus et cela donne un craquement particulier. Sur cette plage, il y a avait déjà eu des échouages massifs de méduses, d'étoiles de mer, mais autant de couteaux, du jamais vu. Il s'agit de couteaux américains, plus grands que les couteaux français, et qui vivent sur nos rivages depuis une quarantaine d'années. Leur densité de peuplement, plusieurs milliers par m2, est beaucoup plus importante.

Les coquilles sont vides © Radio France - Anne Patinec

Peut-être dû à une réduction du plancton

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cet échouage massif. L'une des pistes pour Frédérique Pézeron guide-animatrice à AléaNature, le réchauffement de l'eau aurait réduit la présence de plancton et "s'il n'y a pas assez de plancton, il n'y a pas assez de nourriture et donc il y a plus de mortalité". Autre hypothèse, cela peut être un échouage cyclique qui se produit tous les 4 ou 5 ans. La guide exclut l'hypothèse d'une pollution bactériologiques car seule cette espèce de mollusques est touchée.

Les coquilles qui jonchent le sable sont vides "la chair elle est restée dans l'eau et a été mangée par les crabes, les crevettes, quelques poissons éventuellement" ajoute la guide. .Avec les marées, le nombre de coquilles a déjà diminué . Le phénomène étant naturel, les coquilles de couteaux vont se biodégrader : "elles repartiront en mer et apporteront du calcaire à d'autres mollusques ou serviront à reconstituer le sable".