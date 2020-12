Saint-Cyr-sur-Loire : de la peinture verte pour dénoncer la pollution des SUV

De la peinture verte contre la pollution des SUV. Une vingtaine de militants d'Extinction Rebellion ont repeint une partie de la devanture d'un concessionnaire Volkswagen, à Saint-Cyr-sur-Loire, ce samedi. Une action de désobéissance civile pour dénoncer la pollution automobile de ces véhicules.

"Un coût écologique exorbitant"

"Un SUV émet en moyenne 20% de gaz à effet de serre en plus qu'une autre automobile. [...] A cela, il faut ajouter le coût écologique exorbitant de la chaîne de production : l'électronique, les pneumatiques, la carrosserie et bien sûr les batteries", alerte le mouvement écologiste, dans un communiqué de presse. Les militants appellent les autorités politiques à prendre leurs responsabilités et réclament le retrait total de la vente de ces véhicules.

L'action de samedi s'est déroulée dans le calme. Les policiers, arrivés sur place, ont procédé au contrôle d'identité des militants, avant de les laisser partir.