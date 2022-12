Saint-Cyr-sur-Loire : SKF dispose du plus gros parc de panneaux photovoltaïques en autoproduction de France

Le projet date de 2018 et il est enfin réel. Basée à Saint-Cyr-sur-Loire, l'entreprise SKF, spécialisée dans la fabrication de roulements à billes pour le secteur industriel et automobile, s'est dotée de panneaux photovoltaïques. Ils produisent de l'électricité depuis le 15 décembre.

Divisés en 14 rangées, les panneaux solaires couvrent à peu près 60% de la surface de l'immense parking de 600 places. Un chantier hors normes. "Cela nous a pris environ deux mois pour monter les modules et trois mois pour les fondations et la structure, assure Mathieu Salambien, responsable des affaires chez Eiffage Energie Systèmes, qui a réalisé l'installation. C'est tout simplement le plus gros parc de panneaux photovoltaïques en autoproduction de France, à l'heure actuelle."

Un projet rentabilisé en cinq ans

Ces 12.000 m² de panneaux solaires permettront à SKF de produire 6% de sa consommation d'électricité annuelle. Une consommation qui s'élève à 45 gigawatts par an, soit 10.000 fois que celle d'un foyer de quatre personnes. Tout sauf négligeable, surtout en ces temps d'inflation énergétique, selon Eric Beghini, le directeur du site. "Notre facture est multipliée par trois ou quatre, ça représente 10 à 20 millions d'euros en plus chaque année. Pour une entreprise que la nôtre, ce n'est pas si énorme que ça. Mais quand même, avoir ces panneaux va aider."

Compte tenue de cette flambée de l'énergie, les 3 millions d'euros investis dans le photovoltaïque seront vite rentabilisés. "Au début du projet, on projetait un retour sur investissement de 10 ans. Là, ce sera plutôt cinq." Voilà pourquoi Eric Beghini veut aller plus loin. "Je pense que le prix de l'électricité ne va jamais revenir au niveau d'avant, c'est pour ça qu'on a tout intérêt à mettre en place ce type d'infrastructures. On est en train de réfléchir pour installer des panneaux sur les toits de nos bâtiments. On va lancer les demandes d'investissement en 2023, ce qui voudrait dire une réalisation en 2024."

Des panneaux photovoltaïques, comme ceux de SKF, il pourrait bientôt y en avoir des centaines d'autres en France. Le gouvernement entend en effet en mettre sur chaque parking de plus de 400 places d'ici juillet 2026.