Saint-Dié-des-Vosges : l'interdiction de chasser le dimanche après-midi entre en vigueur

Vous n'entendrez plus de coup de fusil le dimanche après-midi dans les massifs forestiers de la Bure et du Kemberg à Saint-Dié-des-Vosges. À partir de ce 1er avril, la chasse devient officiellement interdite dès 13 heures le dimanche dans ces deux massifs. Si la mesure entre en vigueur ce samedi, elle concernera les chasseurs qu'à partir du dimanche 4 juin, trois jours après la réouverture de la chasse au sanglier.

ⓘ Publicité

La chasse déjà interdite le mercredi

les deux massifs concernés (la Bure et le Kemberg) sont des lieux très fréquentés par les habitants pour la promenade dominicale. "C'est une bonne chose, ils pourront se balader en toute tranquillité, se réjouit Jean-François Fleck, vice-président de Vosges Nature Environnement. Sachant qu'il y a eu un certain nombre d'accidents, pas dans les Vosges certes, mais il y a un risque lié à la pratique." Sur la saison 2021-2022, il y a eu 90 accidents de chasse en France.

Cette mesure prise par le conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges vient en complément d'une autre : la chasse est déjà interdite le mercredi dans les quatre massifs autour de la commune vosgienne. "On a accepté cette nouvelle mesure car on se rend compte qu'il y a moins à chasser, la ville gagne du terrain à l'instar du circuit automobile, explique Bernard Fertig, le président de l'Amicale des chasseurs de Saint-Dié. Aussi, on comprend que le bruit des carabines peut être impressionnant pour les enfants.