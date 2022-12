Saint-Donat : pourquoi enfouir 800 m³ de pneus broyés pour filtrer l'eau ?

Imaginez l'équivalent de18 piscines remplies de morceaux de pneus usagés pour filtrer l'eau de pluie. C'est ce que les habitants du quartier les Fauries de Saint-Donat ont découvert à coté de chez eux depuis la mi-octobre sur le chantier d'un lotissement de 18 maisons. Les bassins d'infiltrations, imposés par la loi sur l'eau, ont été remplis par le maître d'œuvre de quelques 800 m³ de pneus usagés et broyés. Un non sens et une hérésie écologique pour les riverains qui assurent que cela risque de conduire à une pollution durable des sols.

ⓘ Publicité

Maryse Schoon-Gayet, la voisine la plus proche d'un des deux bassins, s'appuie sur une étude datant de 2011 et effectuée par le groupement professionnel ITSEP (Industriels des solutions du Traitement et du Stockage des Eaux Pluviales) qui démontre que ces déchets de pneus contiennent entre autres polluants dangereux : de l'arsenic, du plomb, du zinc du cadmium ou encore de la limaille de fer. "Il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études de chimie pour comprendre que c'est ultra dangereux quand on parle d'arsenic !" précise la jeune retraitée. Elle redoute que tout cela s'infiltre dans le sol à quelques pas de son jardin mais aussi de vergers et d'un pré ou pâturent des chevaux.

Expérience de macération

L'un des porte-paroles du collectif de riverains raconte qu'il a fait une expérience simple mais redoutable : "On a ramassé sur la route des bouts de pneus tombés des camions et on les a fait macérer dans un bac pendant une semaine. Résultat : une eau trouble de couleur rouille et un dépôt noirâtre au fond du bac... Affreux." Photos à l'appui Christian Pelèze ne peut qu'imaginer tout cela se déposer dans le sol, une fois que les eaux de pluie auront traversé les tonnes de pneus broyés déversées à côté de chez lui.

Dans la bouteille sur la droite le résultat de la "macération " des pneus broyées effectuée par les riverains a partir des pneus déversés à coté de chez eux. - collectif riverains

Les services de l'état saisis

Affolés par cette situation et le risque de pollution imminent, les riverains ont alertés les services de l'Etat. Après une rencontre avec l'un des membres du service de la direction des territoires il y a quelques jours, les riverains espèrent maintenant que la préfecture puisse faire stopper le chantier et contraindre le maître d'œuvre à retirer ces tonnes de déchets de pneus. Car jusqu'à présent rien a été fait. Bien au contraire. La semaine dernière les deux bassins d'infiltration ont été recouverts de terre et aplanis comme s'ils étaient prêts pour la phase de terrassement.

Ces pneus usagés et dechiquetés contiennent de la limaille de fer mais aussi des polluants toxiques selon une étude réalisée en 2011. - Collectif riverains

Vide juridique et intérêt économique

Le comble dans ce dossier, c'est que la loi sur l'eau qui impose le creusement de tels bassins a pour objectif d'éviter les catastrophes type inondation ou pollution. Mais en réalité dans ce texte rien n'est précisé sur les matériaux a utiliser pour remplir ces bassins de filtrations. " Utiliser ces pneus ce n'est ni autorisé ni interdit" explique Christian Pelèze. Il dresse un parallèle avec la problématique de l'amiante : "on est face à un matériaux que l'on sait nocif mais personne par négligence ou intérêt ne fait rien". Car le nœud de l'affaire est en effet sans doute économique : "dans le permis de construire il est précisé que les bassins doivent être remplis de plastique alvéolé pour filtrer l'eau, mais utiliser ces déchets de pneus ça coûte moins cher !" précise Maryse Schoon-Gayet. La retraitée est d'ailleurs allée questionner les ouvriers du chantier qui lui ont avoué utiliser ces pneus régulièrement pour remblayer un certains nombre de bassins de ce type. "On le fait tout le temps, et on l'a même déjà fait ailleurs a Saint-Donat".

Les bassins remplis de pneus usagés et broyés sont déja recouverts. - Collectif riverains

Le collectif des riverains qui tente de mobiliser l'ensemble des habitants de Saint-Donat distribue des tracts sur le marché le samedi matin et a également créé une pétition en ligne , car au delà du lotissement à coté de chez eux, ils souhaitent que le vide juridique soit comblé et que ces pneus broyés ne puissent plus être utilisés pour filtrer les eaux de pluie dans les basins d'infiltration. Pour l'instant la pétition a recueilli un peu plus de 200 signatures.