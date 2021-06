Saint-Étienne: des îlots de fraîcheur en test tout l'été sur les places du centre-ville

Une centaine de bambous, palmiers et feuillus ont été plantés pour trois mois sur les places Chavanelle, de l'Hôtel de ville et Jean-Jaurès à Saint-Étienne. La municipalité souhaite ainsi créer des îlots de fraîcheur en centre-ville.

Vous les avez certainement aperçus si vous êtes passés place de l'Hôtel-de-ville à Saint-Étienne ces derniers jours : des palmiers ont été installés à l'extrémité de la place, côté Grand Cercle. Il s'agit d'un des îlots de fraîcheur que la municipalité a souhaité déployer sur les places du centre-ville pour l'été. Chacun de ces îlots comprend une trentaine d'arbres, mais aussi des nouveaux bancs et des brumisateurs.

"On a voulu créer trois places, trois ambiances", résume Charles Dallara, avec des palmiers donc place de l'Hôtel-de-ville, une forêt de bambous sur la place Chavanelle et divers feuillus place Jean-Jaurès. L'adjoint au maire de Saint-Étienne en charge des parcs et jardins rappelle que la ville est très verte avec sa centaine de parcs et squares et ses 1300 hectares de forêt. "Mais on a des places très minéralisées, et quand vous passez de la place Dorian à Jean-Jaurès en traversant la place de l'Hôtel-de-ville en plein été, il est très difficile de trouver de l'ombre", explique Charles Dallara. D'où l'idée de créer ces îlots de fraîcheur temporaires. Ils seront démontés au mois de septembre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

35.000 euros pour les trois installations

Les Stéphanois sont dans l'ensemble agréablement surpris par ces installations. "Ça donne un côté sud à la ville, c'est très sympa, et c'est cohérent pour faire baisser légèrement la température en centre-ville l'été", commente Chris, qui s'est arrêtée devant les palmiers de l'hôtel de ville pour les prendre en photo avec son smartphone. "Je travaille juste au-dessus, on a une vue super et voir des palmiers après tout ce qui s'est passé depuis plus d'un an, avec le confinement, franchement c'est trop", lâche une autre passante.

Certains s'étonnent en revanche du caractère temporaire des îlots. Face aux nouveaux arbres de la place Jean-Jaurès, Aude se demande si ce n'est pas du gaspillage. "Si les arbres étaient vraiment plantés ce serait bien, mais ils sont installés sur des trottoirs, juste pour l'été, c'est stupide", s'emporte la jeune femme, qui dit apprécier par ailleurs le côté très vert de la ville. "Et puis, ça doit coûter cher des arbres comme ça", ajoute-t-elle.

Tester avant de pérenniser des solutions

Pour la centaine d'arbres installés sur les trois places, les trois brumisateurs et les bancs qui les accompagnent, la Ville a déboursé 35.000 euros. "Si on avait fait une installation durable, il aurait fallu ajouter un zéro", indique l'adjoint au maire en charge des parcs et jardins, "parce qu'on a _des places qu'il est difficile de réaménager_, en raison de la présence notamment des parkings souterrains". La municipalité préfère tester plusieurs dispositifs, plutôt que d'engager des grands travaux qui ne seraient pas concluants, ajoute Charles Dallara. "Mais l'objectif est bien de trouver des solutions pérennes", affirme-t-il.