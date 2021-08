Saint-Étienne : la police à l'affût de la pollution sonore dans le centre-ville

Si votre pot d'échappement vrombit à plus de 100 décibels, vous n'êtes pas en règle.

Les sept policiers présents sur l'opération arrêtent tous les deux-roues qui passent sous leurs yeux. En prêtant principalement attention aux grosses cylindrées, qui font beaucoup de bruit.

Plus de 100 décibels ? La fourrière, et 135 euros d'amende

Les policiers sont habilités à estimer, à l'oreille, si un véhicule fait trop de bruit ou pas. Une fois la moto ou le scooter arrêté, c'est contrôle au sonomètre. Un appareil qui mesure le nombre de décibels émis. Au-delà de 100 décibels, le conducteur du véhicule encourt 135 euros d'amende et une mise en fourrière de sa moto s'il ne la met pas rapidement aux normes.

La police stéphanoise s'engage à être de plus en plus vigilante aux nuisances sonores dans le centre-ville. "Il faut que les gens aient conscience que les infractions seront relevées, explique le commandant Claude Lara. À partir du moment où leur véhicule ne serait pas en règle, ou qu'ils feront un usage excessif des moteurs, parce qu'on est dans un centre-ville on a besoin de tranquillité. Quand vous passez avec un véhicule dont le pot d'échappement a été modifié vous réveillez quasiment tout le centre-ville."