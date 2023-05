Saint-Étienne : la rivière du Furet redécouverte sur plus de 300 mètres

Les travaux vont commencer à l'été 2023 et vont durer un an.

L'eau va revenir à Saint-Étienne ! La métropole redécouvre une partie de la rivière du Furet, 300 mètres vont être remis à l'air libre. Ça se passe au sud de la ville, au niveau du rond point Velocio. Les travaux commencent cet été et vont durer un an. Objectif : diminuer le risque d'inondation en cas de forte crue, en redessinant le lit de la rivière.

À gauche, le site aujourd'hui / À droite, le projet de découverture de la rivière du Furet © Radio France - Marine Clette

Pour vous donner une idée des travaux, c'est un peu comme quand à la plage, on creuse une ligne dans le sable pour faire venir l'eau jusqu'à un trou, image Jérôme Boutigny, en charge du projet de découverte de la rivière : "C'est presque pareil [rires]. Mais pas avec les mêmes outils ! Là, on va travailler avec des pelles de 40 tonnes", sourit Jérôme. "On va la changer de place de façon à avoir quelque chose de plus hydraulique, puisque pour le moment le tracé du lit de la rivière fait un angle et ce n'est pas fluide", complète l'agent de la métropole.

Un projet à 3 millions d'euros

Les travaux vont coûter 3 millions d'euros, financé par la métropole, le département, mais aussi l'État puisque c'est le premier projet du PAPI : le programme (national) d'action de prévention des inondations qui a été signé l'an dernier. Le site était en fait industriel jusque dans les années 80. Le furet avait été déplacé et canalisé pour faire de la place aux entreprises. Sauf qu'avec le dérèglement climatique, le risque de fortes crues est de plus en plus grand.

Il fallait donc faire plus de place à la rivière, même si, à première vue, elle n'est pas très impressionnante : "La rivière fait 1 mètre 50 de large sur 10 centimètres de profondeur. C'est un petit ruisseau", explique François Delorme, le responsable du service rivière et gestion des crues. Mais il le rappelle : ce n'est pas la taille qui compte "En cas de crue, la rivière gonfle fortement et a un caractère un peu impétueux et torrentiel. C'est notamment du au fait que la zone soit pentue. Son débit peut alors être multiplié par 100".

"On va faire des pistes cyclables et des chemins de promenade autour"

Les travaux devraient commencer à l'été 2023. S'en suivront également des travaux pour aménager l'environnement. Julien Luyat est le vice président à la métropole en charge des contrats des rivières, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations : "Avant, cette rivière avait une utilité industrielle. Il a fallu changer totalement de philosophie et se rapprocher de notre besoin de retrouver une part de nature, même en ville*", détaille l'élu.

"C'est aussi une stratégie qui est très intéressante sur l'aménagement du territoire pour les communes et pour les zones qui sont traversées par ces rivières. C'est quand même un atout fort puisqu'elle nous permet d'aller sur de la piste cyclable, des chemins de promenade, de la renaturation et cela permet aussi aux gens de redécouvrir leur rivière et les espaces autour"*, projette Julien Luyat.