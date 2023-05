Saint-Georges-sur-Arnon : l'éolien se vend auprès des élèves

Le Cher arrive au 3eme rang avec 18 % environ de la puissance régionale installée. Si la France mise désormais sur l'éolien en mer, le Berry continue d'attirer les parcs, au plus grand dam, parfois, des habitants, pas vraiment ravis de retrouver ces machines parfois à seulement quelques centaines de mètres de chez eux.

"On a encore du potentiel en Berry, explique Romain Cluet, délégué régional adjoint de France Energie Éolienne. La technologie avance vite. Sur ce parc de Saint-Georges-sur-Arnon, on a des éoliennes de 2,4 mégawatts, mais potentiellement, les éoliennes de demain feront entre six et sept mégawatts, avec des hauteurs de plus de 180 mètres. Comme le disent les experts du GIEC, l'éolien est une solution concrète et rapide pour lutter contre le réchauffement climatique. Le déploiement des parcs est plus rapide que l'énergie nucléaire où il faut compter une vingtaine d'années au moins pour construire une nouvelle centrale."

Romain Cluet, délégué régional adjoint de France Energie Eolienne © Radio France - Michel Benoit

La filière essaie de communiquer positivement auprès des jeunes notamment. Les quatrièmes du collège Diderot d'Issoudun ont ainsi été accueillis dernièrement sur le parc des Pierrots à Saint-Georges-sur-Arnon. France Energie Éolienne organise partout en France jusqu'au 12 mai l'opération Génération Transition.

Ce parc des Pierrots a été inauguré en 2021. RWE y gère 11 éoliennes : "Ici, on est sur une machine dont le mât culmine à 100 mètres de hauteur. Les pales mesurent environ soixante mètres. L'éolienne atteint donc près de 160 mètres de haut, décrit Maïwenn Fabre, chargée d'exploitation. L'éolienne se met en marche avec un vent minimum de trois mètres par seconde. C'est le vent mesuré en haut de la machine. Ici, on a un très bon potentiel de production." Soit un vent minimal de 10 km/h et jusqu'à 90 km/h.

Le parc des Pierrots produit l'équivalent de l'électricité consommée par la ville d'Issoudun. Les élèves participent à trois ateliers sur les énergies renouvelables et en ressortent convaincus : "Ça peut aider la planète. C'est plus durable comme énergie. C'est bien, ça ne produit pas de CO2. Ça alimente 12.000 foyers."

Les élèves participent à des ateliers sur les énergies renouvelables. © Radio France - Michel Benoit

L'accent est également mis sur l'emploi. En France, la filière éolienne au sens large crée huit emplois par jour : "Ne serait-ce que sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, on compte dix-neuf techniciens de maintenance avec un centre de maintenance, rappelle Romain Cluet. Il faut ajouter tous les emplois plus ou moins directs, avec les entreprises pour la construction, les développeurs, les cabinets juridiques, les centres d'études pour les enquêtes environnementales, etc..."

Les élèves ont pu rentrer à l'intérieur d'une éolienne © Radio France - Michel Benoit

Mais il y a aussi le coté négatif : les nuisances environnementales. Les cadavres de chauves-souris ou d'oiseaux notamment retrouvés parfois au pied des mâts : "Oui, cela arrive, reconnait Romain Cluet. C'est comme au bord de nos routes. D'ailleurs, la Ligue pour la protection des oiseaux ne considère pas les éoliennes comme une menace si elles sont intelligemment implantées et gérées. Nous avons beaucoup de contraintes et nous sommes surveillés par l'État." Et c'est tout le débat : où placer des éoliennes, indispensables et de plus en plus puissantes, en limitant au maximum les nuisances.