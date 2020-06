Saint Georges-sur-l'Aa - une manifestation contre le projet d'implantation de l'usine de frites surgelées

Ils étaient plus de cent cinquante personnes à se rassembler ce mercredi 17 juin à Saint-Georges-sur-l'Aa près de Gravelines. le géant belge Clarebout Potatoes veut y installer une usine de transformation de pommes de terre. un projet de 140 millions d'euros qui fait peur aux habitants.

La pluie fine n’a pas empêché les habitants du village et des communes voisines de venir manifester à l’appel du collectif « non à la friture à Saint-Georges-sur-l’Aa ». Ils ne veulent pas de cette usine de frites surgelées près de chez eux. Le géant belge Clarebout Potatoes a le projet d'implanter une usine qui va fonctionner 24h/24 et 7J/7.

Le jour de la manifestation le village a été rebaptisé par les habitants © Radio France - Emmanuel Bouin

Le collectif craint des nuisances : odeur de friture, surconsommation d'eau, pollution sonore et visuelle sans oublier le ballet incessant des camions. Parmi les manifestants des habitants de Deûlémont une commune située à la frontière belge ou de l’autre côté est installée une usine de Clarebout. L’association locale de défense de l’environnement a déposé plainte suite aux nuisances constatées par les riverains.

Plus de 150 personnes dans les rues du village ce mercredi 17 juin 2020 © Radio France - Emmanuel Bouin

Du coté du groupe belge : les habitants ne doivent pas avoir de craintes. Des études d’impact complètes et indépendantes ont et seront encore réalisées pour garantir un respect total de l’environnement.

Une ligne de production d'une usine de Clarebout Potatoes - Clarebout Potatoes

Suspendue pour cause de Coronavirus, l’enquête publique sur l’implantation de l’usine de Clarebout à Saint-Georges-sur-l’AA est reprise à partir du 20 juin au 3 juillet 2020.