Saint-Germain-des-Bois : enquête publique pour la construction de quatre éoliennes

Le contexte est donc assez délicat. Quelques panneaux d'opposition aux éoliennes sont accrochés dans le village. L'association senneçoise de défense de l'environnement essaie de mobilier en organisant ce vendredi soir et ce samedi soir une série de conférences sur les éoliennes et les énergies renouvelables. Les opposants tentent d'organiser la résistance. Une pétition a récolté 220 signatures, et la commission de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers a émis un avis défavorable mais les opposants aimeraient que les élus locaux se positionnent plus fermement sur le projet. Ces machines de 200 mètres de haut pourraient nuire aux chauves-souris mais aussi à la cigogne noire qui nicherait dans le secteur : " Nous avons des témoignages qui affirment que la cigogne noire niche ici " assure Michel Muller, vice-président de l'association senneçoise de défense de l'environnement. " Les mâts de ces éoliennes seront à 100 mètres des premiers arbres et les pales à 75 mètres de la canopée. Il y a un risque important pour la faune du secteur. Et nous sommes assez proches des marais de de contres, une zone humide préservée."

Certains habitants de St-Germain-des-Bois manifestent publiquement leur opposition au projet éolien © Radio France - Michel Benoit

Mais voilà, la présence des cigognes noires n'est pas clairement énoncée dans la rapport du cabinet chargé d'évaluer l'impact du projet sur la faune. Cela n'étonne qu'à moitié Daniel Brandého, président de l'association senneçoise de défense de l'environnement. Il dénonce des collusions possibles car les études en France sont réalisées par des sociétés payées par les porteurs de projets : " Biotope qui a réalisé la majorité des études est financé par Total Energie. Ce cabinet a passé très peu de temps sur le terrain : 112 heures pour l'observation des oiseaux et il rend à son patron une copie qui lui conviendra. C'est le système qui veut cela en France. Le système est à la fois juge et partie. Ce n'est pas normal."

Daniel Brandého, président de l'association senneçoise de défense de l'environnement © Radio France - Michel Benoit

Ce sera le thème d'ailleurs d'une conférence ce vendredi soir par Pierre Dumont, l'auteur du livre " Ecologie Bananière ". Deux autres conférences sur le label sans éoliennes, créé par le maire de Maron (Indre) et sur l'énergie nucléaire sont prévues samedi soir. Les opposants dénoncent également le bruit de ces éoliennes (jusqu'à 105 db).

Michel Muller, vice-président de l'association senneçoise de défense de l'environnement © Radio France - Michel Benoit

Un chemin d'exploitation devra aussi être aménagé. Or les propriétaires fonciers n'en veulent pas selon Daniel Brandého : " Tous les propriétaires riverains sont opposés à l'élargissement de ce chemin vicinal car il faudra faire passer des camions-toupies de ciment pour alimenter ce chantier. Je rappelle que pour une éolienne, il faut environ cent toupies à béton qui font chacune trente-deux tonnes."

Les commissaires enquêteurs tiennent régulièrement des permanences en mairie de St-Germain-des-Bois jusqu'à la fin du mois. © Radio France - Michel Benoit

Le préfet rendra son avis d'ici la fin de l'année. Les éoliennes sont prévues pour 2026 rappelle l'association senneçoise de défense de l'environnement qui craint que d'autres arrivent par la suite...