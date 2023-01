Saint-Gilles éteint l'éclairage public de minuit à 5 h du matin

Toutes les collectivités cherchent, plus que jamais, à réduire leurs dépenses énergétiques, et leurs factures à la clef. C'est au tour de Saint-Gilles, dans le Gard, de couper l'éclairage public, de minuit à cinq heures du matin. Les façades, monuments et bâtiments publics ne sont plus éclairés non plus. La mairie entend aussi moderniser progressivement ses systèmes d'éclairage, en visant un équipement à 100% en LEDS d'ici 2025 - contre 30% actuellement.

ⓘ Publicité

Chauffage

A la mairie, mais aussi dans les salles communes et les écoles, le chauffage est réglé à 19 degrés maximum. Pas dans les crèches en revanche. Dans les salles de sport, le thermostat est réglé entre 14 et 16 degrés.

La mairie s'engage également à réduire le nombre d'impressions papier.