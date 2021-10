Saint Jean de Luz arrête de lutter contre l'érosion naturelle de son littoral

Pour s'adapter au recul du trait de côte, les autorités ont décidé de lancer une expérimentation sur Saint-Jean-de-Luz. Fini le tout béton, la consolidation à outrance avec de nombreux rochers. Le combat est perdu d'avance ; la condamnation à terme de la route de la corniche entre Hendaye et Ciboure en est la préfiguration, alors les pouvoirs publics changent leur fusil d'épaule. Ces trois prochaines années, Saint-Jean-De-Luz sera en quelques sortes un laboratoire. A été signé ce mardi le premier Projet partenarial d'aménagement en France ( entre l'Etat, la ville de St Jean de Luz et l'Agglomération Pays Basque )

La mer avance, on recule tout !

Le principe est assez simple : la mer avance ( en moyenne, 25 centimètres chaque année), on recule tout ! Deux ou trois campings sont concernés sur les plages d'Erromardie, Laffitenia et Mayarco, autant de cafés et restaurants de bord de mer. Avec ces établissements, les discussions sont en cours. La station d'épuration d'Archiloua fait aussi partie des sites repérés. La Côte Nord sera réaménagée avec un changement des modes de déplacements, la création d'un parking relais de 180 places à l'entrée d'Acotz et d'un autre de 200 places vers le chemin d'Erromardie. Ces deux parkings seraient en bordure l'ex-nationale 10. Des navettes électriques devraient également être mises en place.

Le Projet est doté d'un budget de 6,4 millions d'euros et prévoit des facilités réglementaires pour pouvoir relocaliser des activités et des équipements.

Si ce test est concluant, le système sera étendu à d'autres communes de la côte basque