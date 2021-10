Saint-Just : pionnier de l'éclairage solaire dans le Cher

L'un des leaders mondiaux de cette technologie est français : l'entreprise Fonroche, basée à Agen, et c'est elle qui a été retenue par les élus de Saint-Just. Cela fait dix ans que Fonroche commercialise des lampadaires solaires. Le syndicat de l'énergie du Cher avait convié ce lundi les élus locaux à une journée de sensibilisation à l'éclairage économe, à Saint-Just, justement.

Des lampadaires solaires installés par Fonroche à Privas (Ardèche) - Fonroche

Enfouissement des réseaux, lampes à led, panneaux solaires, l'éclairage public doit être plus économe : il représenterait en moyenne 37 % de la dépense d'électricité des communes. Un lampadaire solaire réduit la consommation d'énergie pour l'éclairage à zéro. Le soleil c'est gratuit et des batteries restituent la lumière la nuit. "On a aménagé un échangeur routier il y a trois ans à Calais. Si cela fonctionne très bien dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas à Saint-Just, dans le Centre de la France" se réjouit Eric Tolot, directeur commercial chez Fonroche éclairage.

"Un lampadaire solaire, c'est très simple à installer. Pas besoin de réseau, ni de branchement, il est autonome donc pas de tranchée, plus d'armoire électrique non plus dans la commune. Il n'y a plus de consommation électrique, donc c'est une économie d'énergie. On a déjà posé 100.000 réverbères solaires dans le monde en dix ans. On s'aperçoit qu'il n'y a quasiment aucune maintenance nécessaire. On garantit la batterie dix ans, le bloc led a une durée de vie de vingt ans minimum et les panneaux solaires trente ans. Surtout la nuit, on a une carte électronique de gestion qui restitue le plus intelligemment possible l'énergie vers le bloc led pour garantir un éclairage 365 nuits par an. "

Stéphane Garcia, maire de Saint-Just (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Le prix d'un réverbère solaire est un peu plus élevé qu'un lampadaire classique, mais on le regagne à l'usage. C'est le pari que fait Stéphane Garcia, maire de Saint-Just. "Nous avons décidé d'agir pour l'environnement. Grâce à ces nouveaux lampadaires solaires, il n'y aura plus de câbles aériens. On réduit la pollution visuelle. On enfouit la haute tension et il y aura donc moins de microcoupures. On réduit la facture électrique et il n'y a quasiment pas d'entretien, si ce n'est de nettoyer de temps en temps les panneaux solaires du lampadaire. C'est du gagnant pour tout le monde." A Saint-Just, le coût du chantier est d'environ 250.000 euros (y compris l'enfouissement du réseau) avec un reste à charge de seulement 50.000 euros pour la commune.

Les élus locaux ont pu s'informer sur la nécessité d'un éclairage public moins énergivore © Radio France - Michel Benoit

Toutes les communes vont devoir se soucier de cette question. Bientôt, les lampadaires à boule seront interdits pour que la lumière n'aille plus vers le ciel. Ce sera moins de pollution lumineuse pour la faune. "Au premier janvier 2025, la loi obligera a éradiquer cet éclairage" précise Philippe Moisson, président du syndicat de l'énergie du Cher. "On ne pourra plus de toute façon les entretenir. On remplace ce vieil éclairage énergivore par des led. Et là, on accompagne les communes à hauteur de 70 % de subventions avec un maximum de 50.000 euros par commune. Cet éclairage solaire est vraiment très intéressant pour les petites communes notamment." Il reste encore 4.500 luminaires à boule dans le Cher. Les défenseurs de l'environnement attirent cependant l'attention des élus sur la lumière bleue que peuvent dégager certaines leds, très néfaste pour la faune.