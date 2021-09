Saint-Lô Agglo : des ambassadeurs informent les habitants des bouleversements à venir sur le tri des déchets

"Je viens vous apporter vos deux nouveaux bacs de tri, à utiliser à partir de janvier". Laurence est ambassadrice du tri pour Saint-Lô Agglo. Depuis début septembre, elle sillonne l'agglomération pour informer les habitants sur les changements à venir dans le tri des déchets et le ramassage des poubelles, un nouveau système qui concernera les 35.000 foyers et les 61 communes de l'agglomération.

Ce matin-là, elle commence sa tournée à Agneaux, chez Andrée et Lucien. "Vous avez un bac jaune, pour tout le recyclable. Bouteilles, papiers, conserves et c'est _élargi à de nouveaux emballages comme les pots de yaourt_. Il sera ramassé tous les 15 jours." Les emballages seront désormais placés en vrac dans ce bac.

Plus il y aura de ramassages, plus ça coûtera cher

Mais ce sont surtout les modifications sur le ramassage des ordures ménagères et leur facturation qui interpellent. Les habitants de Saint-Lô Agglo auront un forfait de douze levées par an pour les ordures ménagères et s'ils mettent leur poubelle plus souvent, ils devront payer plus.

"On peut mettre notre poubelle, deux semaines de suite, si par exemple on a dedans des coquillages qui sentent mauvais ? Et que se passe-t-il si on la met plus de 12 fois par an, interroge Lucienne." "C'est possible, mais au delà de 12 levées, vous paierez un supplément pour chaque bac en plus", lui explique Laurence, sans pouvoir donner d'information pour le moment sur le tarif exact.

Des bacs de tri individualisés pour chaque habitation

Elle prend ensuite la direction de Villiers-Fossard et s'arrête chez Philippe et Nathalie. "Vos bacs ont une _puce électronique_, ils correspondent à votre adresse et seront scannés à chaque ramassage", poursuit l'ambassadrice. Son rôle, à chaque fois, c'est aussi de se renseigner sur le nombre de personnes vivant dans le logement et d'attribuer des poubelles de 120 ou 240 litres, en fonction de la taille du foyer.

Nous sommes sceptiques. Déposer un bac d'ordures ménagères, seulement une fois par mois, pour nous deux, c'est pas suffisant. Alors imaginez pour les familles de cinq personnes ! Ca va puer et puis il y a les animaux qui peuvent venir chercher dans les poubelles. Il risque d'y avoir des dépôts sauvages, s'inquiètent ces habitants de Villiers-Fossard

2022, une année-test

Ces nouvelles consignes prendront effet à partir du 1er janvier mais 2022 sera une année-test. Les habitants seront facturés comme aujourd'hui mais recevront une première simulation, en fonction du nombre de ramassages de leur bac d'ordures ménagères.

La redevance s'appliquera de manière effective à partir de 2023.