Saint-Lô : l'association Alternatiba dénonce l'allumage des projecteurs illuminant les remparts toute la nuit

Une vingtaine de cartons ont été déposés symboliquement au milieu du hall de la mairie de Saint-Lô, ce vendredi 12 mars vers 10h, par des militants de l'association Alternatiba, pour représenter "la lumière gâchée tout cette nuit, explique Daniel. On a posé des cartons sur les projecteurs qui illuminent les remparts de Saint-Lô et qui légalement, devraient être éteints entre 1h et 6h du matin mais qui ne le sont pas. On a emmagasiné toute cette lumière et on vient la restituer à la mairie ce matin !".

L'association qui lutte contre la pollution lumineuse et la protection de la biodiversité est venue presser la mairie de tenir les engagements pris, dit-elle, lors de la campagne électorale puis au cours de plusieurs rendez-vous, à savoir éteindre l'éclairage des bâtiments publics la nuit, notamment entre 1h et 6h du matin, comme ça doit être aussi le cas pour les vitrines et les enseignes lumineuses.

Pollution lumineuse

Ce n'est toujours pas fait "et ce, malgré le couvre-feu, qui interdit de toute façon de se promener le soir et le nuit. Appuyer sur le bouton off, ca ne nous semble pourtant pas très compliqué", regrette Cédric, un autre membre de l'association qui pointe du doigt l'urgence pour la biodiversité :

Ces projecteurs illuminent le ciel, ce sont des pièges à insectes nocturnes, qui sont pourtant des pollinisateurs, c'est à dire la base du vivant. Or des études récentes menées en Allemagne ont montré que 80% des populations d'insectes ont disparu depuis quelques dizaines d'années.

L'association devrait rencontrer des représentants de la mairie au mois d'avril.