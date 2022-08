Saint-Loup-du-Gast forcée de s'adapter à la sécheresse pour préserver son label "Villes et Villages Fleuris"

Le mois de juillet 2022 est le plus sec connu depuis juillet 1959 et le début des mesures de précipitations. Résultat : les fleurs et plantes souffrent. La commune de Saint-Loup-du-Gast, dans le Nord-Mayenne et labellisée "Villes et Villages Fleuris", s'est adaptée.

Une nouvelle vague de chaleur frappe de nouveau la France : jusqu'à 32° annoncé ce mardi 2 juillet 2022 en Mayenne. La sécheresse touche aussi les fleurs et les plantes. Depuis quelques années, les communes fièrement dotées du label "Villes et Villages Fleuris" s'adaptent donc, comme Saint-Loup-du-Gast, situé dans le Nord du département, et ses quatre étoiles.

Saint-Loup-du-Gast détient quatre fleurs, le niveau maximal, au label "Villes et Villages Fleuris". © Radio France - Lisa Guinic

Les jardinières sont de moins en moins nombreuses dans le village. Antoine, habitant de la commune n'a gardé que les trois posées sur les fenêtres devant sa maison, et accueillant de jolies fleurs violettes. Idem pour Philippe Gaysnon, l'employé communal en charge des espaces verts de la ville : il y en avait une centaine quand il a commencé à ce poste il y a 20 ans, contre environ 25 aujourd'hui.

Des fleurs en pied de mur, plutôt que dans des jardinières

"Avec le panneau 'Villages Fleuris', on a l'impression de voir un village fleuri de partout : il y a 20 ans, oui, aujourd'hui, c'est complètement différent", éclaire Philippe Gaysnon, "le jury demande autre chose." L'employé communal mise désormais davantage sur les plantes vivaces : à même le sol, elles vivent plus longtemps que les traditionnelles fleurs des jardinières. Il poursuit : "Nous allons privilégier un fleurissement de pied de mur par rapport à des jardinières, parce que c'est plus durable et ça demande moins d'eau."

Les parterres de plantes vivaces remplacent progressivent les jardinières à Saint-Loup-du-Gast. © Radio France - Lisa Guinic

Le label "Villes et Villages Fleuris" ne demande d'ailleurs pas uniquement des fleurs pour décrocher le fameux sésame, continue l'expert de Saint-Loup-du-Gast, Philippe Gaysnon, mais aussi "de la biodiversité, des fauches tardives, de l'éco-pâturage". Un habitant du village étant propriétaire de chevaux, l'employé communal a alors naturellement "proposé plusieurs parcelles".

Autre levier d'action pour garder le label : l'arrosage. Hors période de sécheresse extrême et arrêté préfectoral restreignant la consommation d'eau, les jardinières nécessitent un arrosage tous les deux jours environ, quand les plantes vivaces n'en demandent quasiment jamais, expertise l'employé communal. Philippe Gaysnon a également installé un arroseur goutte-à-goutte pour les dernières jardinières de la ville, toujours dans cette optique de préservation de l'eau.