Saint-Malo : 40 kilos de déchets ramassés autour de la plage des Bas Sablons ce samedi

Ce samedi matin, une soixantaine de salariés du réseau Synerciel ont participé à une opération de ramassage des déchets autour de la plage des Bas Sablons à Saint-Malo. Le réseau Synerciel, qui regroupe différentes entreprises du bâtiment est à l'initiative. Le but : sensibiliser les salariés aux questions environnementales.

Le célèbre navigateur, Jean Le Cam a également participé au ramassage aux côtés des enfants des participants, eux aussi sollicités pour l'opération. "Le côté solidarité de ce genre d'opération est très important pour moi. C'est beau de voir des personnes prendre de leur temps pour une même mission, en l'occurence le nettoyage de la plage", confie le navigateur, également parrain du mouvement Solidarité Planète.

Plus de 40 kilos de déchets

Armés de paires de gants, de pinces et de sacs poubelle, les participants ont ramassé toute sorte de déchets sur la plage des Bas Sablons et autour du port. "On trouve tout et n'importe quoi", souffle Clara, venue avec sa maman, "des bouchons, des masques, des mégots ... j'ai même ramassé un melon et du papier toilette !"

Au total, plus de 40 kilos de déchets ont été ramassés dont 7.000 mégots de cigarettes et 31 masques chirurgicaux.