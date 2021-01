Saint-Malo : la cité corsaire offre 2000 arbres à ses habitants

C'était une de leur promesse de campagne pendant les municipales de 2020... végétaliser la ville. A Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), la nouvelle équipe municipale a lancé, le 3 décembre dernier, l'opération "1 jardin, 1 arbre". Elle offre 2000 arbres aux habitants qui en font la demande.

Pommiers, lilas, chênes pédonculés ou encore merisiers... Quatre essences d'arbres sont proposés aux Malouins ayant un jardin, ou l'accord de son propriétaire si l'on est locataire. Pour réserver son arbre, il suffit ensuite de remplir un formulaire en ligne, ou sur papier présent en mairie.

La barre des 1000 arbres réservés a été largement franchie

Plus de la moitié des arbres ont déjà été réservés, ce succès ne surprend pas Céline Roche, l'ajointe au maire déléguée à l'environnement "on a tous envie de vert, on a traversé un contexte sanitaire, très compliqué. Après les périodes de confinement, on a envie d'extérieur, de respirer".

On a une prise de conscience sur l'environnement et les enjeux climatiques, il faut agir maintenant. - Céline Roche

Le Malouin Loïc Poumeau s'est empressé de réserver son arbre : "je trouvais l'idée originale, elle permet aux Malouins de se retrouver dans un projet collectif. On a besoin d'être entourés de plus de verdure dans la ville. J'ai choisi un pommier car il suit les saisons et donne un fruit. Cela permet de faire passer un message aux enfants."

Loïc Poumeau et tous les autres Malouins qui ont réservé un arbre recevront leur cadeau samedi 23 janvier. Avant de l'obtenir, ils devront signer une charte, dans laquelle ils s'engagent à ne pas utiliser de produits phytosanitaires.