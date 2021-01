A Saint-Malo, des chèvres dégustent votre sapin de Noël

Après les fêtes, le sapin de Noël termine souvent au fond d'une benne dans une déchetterie. Un nouveau mode de recyclage est désormais possible. A Saint-Malo, la ferme Trotteur de coeur propose de récupérer les arbres de Noël pour les donner à manger à ses chèvres.

Et si au lieu de jeter son sapin de Noël à la déchetterie, nous l'offrions à manger... à des chèvres ? Elles en raffolent. Alors pour faire plaisir à sa dizaine de caprins, Mélanie Guérin, à la tête de la ferme Trotteur de coeur à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a eu une idée. Elle a posté sur le réseau social Facebook un message pour proposer aux gens de venir donner leur arbre de Noël à manger à ses chèvres.

"C'est quand même intéressant de savoir ce que va devenir son sapin", explique Mélanie Guérin, co-gérante de la ferme Trotteur de coeur. Son sapin peut donc servir à régaler des chèvres : "c'est bon pour leur santé. Les sapins contiennent de la vitamine et des oligo-éléments. Quand je leur en propose un, il ne reste jamais longtemps entier".

En plus de régaler les caprins, les donneurs peuvent se faire plaisir. "Le but est aussi de découvrir les animaux, et puis cela sociabilisera mes bêtes pour mon projet", ajoute-t-elle. Mélanie Guérin ambitionne de créer une ferme pédagogique à partir de son exploitation actuelle.

Le sapin entièrement utilisé

Les chèvres ne mangent pas l'arbre entièrement, elles consomment uniquement les épines. Alors Mélanie Guérin voit plus loin.

Je suis en contact avec un paysagiste intéressé pour récupérer le bois. Il le broiera pour en faire des copeaux qu'il utilisera pour son entreprise - Mélanie Guérin

Certaines règles sont à respecter pour donner son sapin. Mélanie Guérin précise : "nous acceptons les nordmann, les épicéas, mais surtout pas de thuya, parce que c'est toxique pour les chèvres. Evidemment il ne faut pas d'arbre avec de la neige artificielle et retirer toutes les décorations."

_"_Je reçois des dizaines de messages. Les gens apporteront leurs sapins en janvier. Je les mettrai au froid pour les conserver et étalerai la distribution jusqu'en février".

Avant de venir déposer son sapin, il est préférable de prévenir Mélanie Guérin. Elle est joignable au 0676583466.