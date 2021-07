Saint-Malo : deux plages fermées à la baignade

A Saint-Malo, la baignade et la pêche à pied sont interdites sur les plages de la Hoguette et du Pont suite à la présence de bactéries.

Les plages du Pont et de la Hoguette sont fermées jusqu'à nouvel ordre à Saint-Malo

Les plages de la Hoguette et du Pont à Saint-Malo sont fermées à la baignade et à la pêche à pied jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué, la Ville explique que les analyses de l'eau des eaux de baignade ne sont pas bonnes avec la présence de bactéries Escherichia Coli et Entérocoque.

Les mauvaises conditions météo en cause

C'est la conséquence du mauvais temps de ces derniers jours et notamment des fortes pluies du week end dernier. La Ville de Saint-Malo explique mesurer " les contraintes que cela peut engendrer dans cette période estivale et remercie chacune et chacun de respecter ces consignes sanitaires. "