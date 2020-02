Saint-Malo : le projet contesté d'un centre de thalasso aux Nielles devant le conseil municipal

Saint-Malo, France

Le dernier conseil municipal de la mandature à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), qui se tient ce jeudi soir, aurait pu expédier les affaires courantes même si le budget primitif sera présenté. En fait, c'est un sujet brulant qui est à l'ordre du jour, celui des Nielles. Le groupe Raulic veut construire sur le front de mer, à la place d'un ancien camping, un hôtel 5 étoiles de 60 chambres, un autre hôtel 4 étoiles de 90 chambres relié au centre de thalassothérapie et au spa, ou encore une résidence de tourisme de 25 à 30 appartements. Le projet a reçu un avis favorable avec trois réserves et deux recommandations de la commission d'enquête publique. Selon la municipalité, le promoteur n'aura pas de difficultés à s'y conformer.

Un rassemblement d'opposants

L'association "osons Saint-Malo", vent debout contre le projet, ne comprend pas cette précipitation alors que le maire (DVD) Claude Renoult ne se représente pas. "Cela nous scandalise car il ne va plus conduire les affaires de la ville" explique Agnès Malgorn, trésorière "pourquoi se précipite-t-il à faire passer ce projet ? qu'est-ce que ça veut dire ? on se pose des questions. On pouvait très bien attendre que la nouvelle municipalité s'empare du dossier". "Osons-Saint-Malo dénonce notamment la bétonisation du rivage longtemps protégé , et la fragilisation d'une falaise qui a tendance à s'écrouler régulièrement. Elle organise un rassemblement ce jeudi soir à partir de 17h30 dans la cour du château de Saint-Malo siège de la mairie. Le conseil municipal débute à 18 h.

Un vote à bulletins secrets demandé

Alain Guillard candidat aux élections municipales de la liste "Saint-Malo autrement" , opposant de la 1ère heure au projet, demande un vote à bulletins secrets ce jeudi soir en conseil municipal. "Le quotidien de cette affaire a été marqué par un climat de pressions et de tentatives d’intimidation qui ne permettent pas aux élus une totale liberté de choix" peut-on lire dans un communiqué. "Conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, le secret peut être obtenu si un tiers des élus présents le demande."