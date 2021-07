Saint-Malo : levée des interdictions de baignade sur deux plages

A Saint-Malo, la baignade et la pêche à pied sont de nouveau autorisées ce vendredi 16 juillet sur les plages de la Hoguette et du Pont. La situation sanitaire est revenue à la normale, indiquent les services de la Ville.

Les plages de la Hoguette et du Pont à Saint-Malo sont de nouveau ouvertes au public

Les plages de la Hoguette et du Pont à Saint-Malo avaient dû être fermées à la baignade jeudi 15 juillet suite à des analyses de la qualité de l'eau révélant la présence de bactéries Escherichia Coli et Entérocoque. Cette situation était liée aux conditions météo et aux fortes pluies du week-end dernier.

Retour à la normale

Ce vendredi 16 juillet, la Ville de Saint-Malo indique que la situation "étant revenue à la normale, ces plages sont à nouveau ouvertes au public." La baignade et la pêche à pied sont donc autorisées.