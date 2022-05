Saint Martin d'Auxigny : trois coulées de boue en neuf jours !

Des habitants qui nettoient encore trois jours après d'autant qu'une nouvelle averse mardi soir a également provoqué de nouveaux dégâts. Bref, la coupe est pleine pour ces riverains qui n'en peuvent plus. Les séquelles sont toujours bien visibles : j'arrive alors que Maurice dégage une bouche d'évacuation dans la rue : " J'essaie de nettoyer un peu pour ramener l'eau et la boue de l'autre côté. " explique le retraité. " Moi, ça va, je n'ai pas vraiment de dégâts, mais allez-voir un peu plus loin là-bas, dans le lotissement. C'est plus compliqué pour certaines maisons. "

Maurice dégage une bouche d'égout dans sa rue. © Radio France - Michel Benoit

Trois coulées de boue en neuf jours. Le pire, ce fut dimanche pour Cédric qui habite ici depuis 19 ans : " Chez moi, c'est rentré dans la garage. On a eu vingt centimètres de boue. Heureusement, la maison a été épargnée. La plus grosse alerte, ça a été dimanche. On a ramassé le plus gros. On a cassé les bordures pour que ça puisse couler en contrebas. Le problème, c'est que deux maisons ont été construites un peu plus haut, en bordure du champs. Du coup, quand ça coule, la boue se divise en deux gros coulants qui dévalent et se rejoignent un peu plus bas. Regardez, cette maison, elle n'est pas encore terminée que son terrain est envahi. "

Cette maison n'est pas encore terminée qu'elle est déjà envahie par la boue. © Radio France - Michel Benoit

Fallait-il construire à cet endroit ? Le rêve de Kévin vire au cauchemar : " On a emménagé au mois de mai l'année dernière. Personne ne nous a mis en garde sur ces coulées de boue. Alors que c'était déjà arrivé. C'est pas vivable. A chaque fois qu'il y a un gros nuage noir, on n'en dort plus. On est à la fenêtre et on guette. Ca pourrit l'ambiance. "

La boue dévale d'un champs de tournesol. © Radio France - Michel Benoit

Des travaux seront nécessaires pour bloquer cette boue qui coule du coteau à chaque gros orage : " Qu'est ce qu'il faut faire ? Je suis pas un spécialiste " avoue Maurice. " Faudra bien faire quelque chose. Une haie pour bloquer la boue, ça ne suffira pas. je pense qu'il faudrait faire une retenue, un bac de rétention. Mais il y a des gens plus compétents que moi. " Les habitants en tout cas attendent une solution rapide...