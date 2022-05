Saint-Martin d'Auxigny : une reconnaissance européenne pour la réhabilitation du cours d'eau

En juin 2016, un violent orage avait inondé la commune. Aujourd'hui, l'Auxigny, le cours d'eau qui parcourt la commune a retrouvé son cours naturel et cela ne devrait plus arriver. L'idée a été de recréer la continuité écologique de la rivière. Pour cela, il a fallu raser une friche industrielle, véritable goulot d'étranglement, au centre de la commune : " Il y avait une ancienne laiterie désaffectée " précise Gilles Benoit, président du syndicat intercommunal de la vallée de l'Yèvre. " Elle contraignait le cours d'eau puisqu'il passait dessous. Cette contrainte posait un problème de continuité écologique au sens large du terme. Il a fallu traiter le problème du bâtiment avant de traiter le " reméandrage " de la rivière." Pour que la rivière revive, il faut restituer ses méandres. Une zone d'expansion de crue a même été recréée : " Aujourd'hui, on a remis le cours d'eau dans son fond de vallée, alors qu'il était perché, c'est à dire qu'il n'était plus en lien avec la nappe " détaille Gilles Benoit. " La terre agricole où se trouvent des pâtures, a depuis, retrouvé un fonctionnement beaucoup plus normal. "

L'ancienne laiterie, vrai goulot d'étranglement, a été rasée © Radio France - Sivy

Cette zone humide absorbe les débordements, et restitue de l'eau en période sèche, comme une éponge. La grande erreur par le passé a été contraindre les eaux et de modifier le tracé des rivières : " Trop de cours d'eau sont aujourd'hui déconnectés de leur nappe alluviale " explique Jérémy Jolivet, ingénieur hydraulogue. " Il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là en Berry pour qu'on puisse bien recharger les nappes en hiver, grâce aux cours d'eau. Il est essentiel aussi de restituer la sinuosité des cours d'eau. C'est le meilleur moyen d'y créer la vie, la chaîne alimentaire pour une bonne épuration des eaux." 570.000 euros de travaux au total et près de 10 ans pour aboutir car il a fallu convaincre un par un tous les propriétaires des berges.