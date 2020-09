Saint-Martin d'Hères : une journée de collecte pour sensibiliser sur la gestion des déchets chimiques

"Au niveau du tri ce n'est pas du tout ça ! C'est un peu tout et n'importe quoi" regrette Béatrice Songon, animatrice depuis deux pour la société EcoDDS, une entreprise spécialisée dans la gestion et le recyclage des déchets polluants. C'est pour cette raison que des journées de collectes sont organisées un peu partout en France, pour sensibiliser les gens sur les bons gestes à adopter pour préserver l'environnement et leur santé. C'était le cas ce samedi à Saint-Martin d'Hères, sur le parking d'un magasin de bricolage.

C'est le produit du quotidien que l'on a tendance a jeter dans la poubelle alimentaire - Béatrice Songon

Emmanuelle, une Grenobloise de 38 ans, le reconnaît, elle ne joue pas vraiment le jeu mais elle a été sensible au discours. "Je ne savais pas où les jeter donc ça partait dans les poubelles normales. J'avoue, j'avoue. Mais maintenant je vais faire attention, je suis au courant. C'est très bien" dit-elle avant d'entrer dans le magasin.

La liste des produits chimiques qu'il ne faut pas jeter dans les poubelles alimentaires. © Radio France - Bastien Thomas

"Justement, on est là aujourd'hui pour informer les gens sur un tri totalement sélectif" lui rétorque Béatrice. Des bacs était aussi installés pour inciter les particuliers a venir déposer leurs déchets. Une journée a été organisée samedi dernier, le 19 septembre, pour leur proposer de revenir ce samedi.

Les déchets dans ces caisses partiront ensuite au centre de tri de Chambéry pour être traités, triés, recyclés ou détruit le cas échéant. © Radio France - Bastien Thomas

"L'idée, c'est de pouvoir valoriser ces produits pour créer de l'électricité, pour le traitement des eaux ou alors simplement donner une deuxième vie en récupérant tout ce qui est papiers, huiles, métaux" explique Sabrina Timier, organisatrice de la journée en Isère pour EcoDDS. Et aussi limiter l'impact de ces produits toxiques, néfastes pour l'environnement et la santé.