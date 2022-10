Saint-Martin-de-Boscherville : dans les jardins de l'Abbaye, les plantes à la fête !

Dans les jardins de l'Abbaye, il était possible de venir faire le plein de graines et de plantes.

La deuxième édition "à l'heure des récoltes" dans les jardins de l'Abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville (Seine-Maritime) s'est déroulée ce week-end. Avec la mise à l'honneur des plantes, des graines du jardin. Les visiteurs ont pu repartir avec quelques graines de plantes qui poussent dans les jardins de cette église classée monument historique.

Un bout de ces jardins chez vous !

"Cette manifestation c'est de parler de ces récoltes sous toutes ses formes", explique Marie-Laure Sucré, directrice des jardins de l'abbaye saint-georges. "On est à la fois sur des producteurs locaux, des producteurs pépiniéristes, récupérer du bois pour une entreprise, une récolte solidaire. L'idée c'est de faire raisonner l'histoire d'un jardin d'abbaye. Elle avait cette vocation à nourrir, à soigner les moines mais aussi à redistribuer", détaille Marie-Laure Sucré.

Au menu, trois pépiniéristes, des producteurs locaux et un food-truck libanais. Mais surtout un troc de plantes et de graines. "Nous on redistribue les graines de notre jardin cueillis par les jardiniers. On a des larmes de Job. On a des tournesols noirs. Ce n'est pas un commerce. L'idée c'est un troc et un commerce car le jardin c'est quelque chose qui se partage", poursuit la directrice des jardins.

"On veut mettre en avant la richesse des jardins. Ce qui prévaut vraiment c'est le côté souvenir du jardin et de la visite du jardin", analyse Thierry Haye, responsable des parcs et jardins pour l'ensemble des sites historiques du département de la Seine-Maritime. Les sachets de graines sont gratuits. Les visiteurs ont pu repartir avec leurs graines pour les semer avant l'arrivée de l'hiver.

La MJC de Duclair récolte du bois pour son association. La dépose se déroule toute cette semaine jusqu'à vendredi aux horaires d'ouverture de l'Abbaye. Du bois non traité, le plus pur possible, non vernis. La MJC la récupérera pour des fabrications, des nichoirs pour plusieurs types d'espèces, des mangeoires, des hôtels à insectes. Et puis pour des expositions en vue de Noël (sapin, petit jouet, calendrier de l'avant).