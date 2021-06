Saint-Nazaire : baignade interdite sur la plage de Villès-Martin après l'apparition de bactéries

Pas de baignade pour le moment sur la plage de Villès-Martin, à Saint-Nazaire. Le contrôle réalisé le mardi 22 juin a conclu a un "seuil bactériologique supérieur aux seuils réglementaires". En attendant l'analyse de nouveau prélèvements, notamment pour identifier la bactérie présente dans l'eau, la plage est fermée.

Fermeture temporaire

La baignade est interdite, tout comme la plongée sous-marine, les activités nautiques et la pêche à pied sur la plage. L'arrêté a été pris ce mercredi 23 juin et affiché à hauteur de la plage. La ville de Saint-Nazaire attend d'en savoir plus ou prolonger (ou non) la fermeture de la plage.