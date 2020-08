CARTE - Saint-Nazaire : baignade interdite sur trois plages surveillées

La Ville de Saint-Nazaire a interdit depuis ce mardi après-midi la baignade sur trois des six plages surveillées de la commune. En cause : une eau de mauvaise qualité. Le seuil réglementaire a été dépassé pour l'Escherichia coli, une bactérie contenue dans les matières fécales.

A Saint-Nazaire, la baignade est interdite depuis ce mardi en début d'après-midi sur trois des six plages surveillées : la Grande plage, celle de Villès-Martin et celle de Porcé. La Ville procède chaque semaine à des analyses relatives aux Escherichia coli et aux entérocoques, des bactéries contenues dans les matières fécales. Sur ces trois plages, le seuil réglementaire a été dépassé pour l'Escherichia coli. L'eau est en revanche toujours de bonne qualité sur les plages de la Courance, Saint-Marc et Les Jaunais.

Nouvelles analyses

De nouvelles analyses ont été effectuées, les résultats seront connus ce mercredi. En attendant, le drapeau violet a été hissé et la baignade est interdite. Cette pollution bactériologique a été provoquée par l'averse orageuse survenue ce lundi matin à Saint-Nazaire, qui a notamment emporté les déjections fécales dans la mer.