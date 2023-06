Saint-Nazaire dans le Gard travaille sur son plan communal de débroussaillement

L'été dernier plus de feu de forêt dans le sud de le France (110 dans le Gard) qu'en Aquitaine mais moins de surface brûlé (2.037ha). Pourquoi ? Chaque année, les communes notamment forestières investissent pour prévenir les incendies et permettre aux sapeurs-pompiers de lutter efficacement et en toute sécurité contre les feux de forêts et de végétation. C’est le cas à Saint Nazaire dans le secteur de Bagnols-sur-Cèze 5Gard) où on s'est lancé dans un plan communal de débroussaillement. Une obligation légale de débroussaillement qui concerne aussi les particuliers ( 50 mètres autour de sa maison).

Une obligation légale de débroussaillement qui concerne aussi les particuliers

O.L.D, obligation légale de débroussaillement, mais derrière l'acronyme, des biens, des vies particulières et celles des soldats du feu peuvent être protégées. A St Nazaire ce sont près de 5 hectares qui ont été traités, 36.000€, 700 tonnes branches, 300 de billes de bois dans le quartier de Vallaurie aux cotés du massif de Valbonne où vit Jérôme. "Je me souviens que quand il y a eu le feu du coté de Saint Alexandre, heureusement que le vent était au sud" explique-t-il "au nord il traversait le quartier". Autant dire que l'entretien du quartier le rassure.

"J'ai 50 pins sur mon terrain, je dois en tomber 40"

l'O.L.D, l'obligation de débroussailler concerne également les propriétaires privés. 50 mètres autour de son habitat - même si une partie de la surface ne vous appartient pas - Jerome abattra ses propres pins pour se mettre en conformité. "On est une dizaine de maisons avec 2.000M2 de terrain en moyenne, il y a du boulot"., Débroussailler une obligation légale mais le colonel Eric Guiboud-Ribaud du SDIS du Gard va au-delà de la contrainte.

Un crédit d'impôt pour aider les particuliers ?

Les travaux ont coûté de l'ordre de 36.000€ à la commune de Saint-Nazaire. "Un coût certain" dit le maire, Gérald Missour, "il faut faire des choix entre tout les dossiers". Reste aussi que débroussailler pour le particulier coûte cher (de l'ordre de 35ct à 1€ le M2) et pourquoi pas envisager une aide de l'état via par exemple "un crédit d'impôt" propose-t-il En attendant la saison des feux estivaux - qu'on souhaite limitée - les accès ont été dégagés pour faciliter le travail des sapeurs pompiers. Les 1.500 pins prélevés à St Nazaire ont été valorisés notamment en pate à papier et l'écrin forestier protégé en cas d'incendie massif.

