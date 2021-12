Saint-Nazaire : les Chantiers de l'Atlantique présentent SolidSail, la voile capable de propulser un paquebot

Le paquebot à voile sera-t-il le futur de la croisière ? Les Chantiers de l'Atlantique ont présenté ce vendredi à Saint-Nazaire leur prototype "Solidsail" : une voile rigide et pliable en composite. Reste à signer avec un armateur et à construire le bateau qui va avec. Horizon : printemps 2025.

A leurs pieds, on se sent tout petit. Et pourtant, le mât ne fait que 40 mètres, la voile 600 m2. Ce sera le double dans un an quand le prototype final aura été construit. Les mâts pèseront alors 80 tonnes, les voiles six tonnes. La voile en composite, est rigide et pliable un peu comme un accordéon. Contrairement aux voiles classiques souples, elles ne vibrent pas dans le vent. Ces voiles sont pilotées depuis une salle de contrôle qui sera installée dans la timonerie du futur paquebot.

Tout est donc informatisé, automatisé. Le gréement à balestron est orientable à 360 degrés et les mâts peuvent pivoter ou s'incliner à 70 degrés pour, par exemple, passer sous les ponts de New-York ou du canal de Panama.

Jean le Cam, le navigateur est consultant pour Solidsail et très enthousiaste "les tests sont prometteurs, ça va permettre de réduire de 50% les émissions de CO2" © Radio France - Hélène Roussel

Le projet est dans les tuyaux depuis près de 10 ans. Jean le Cam est devenu consultant pour Solidsail il y a quatre ans : "De fonctionner sur l'eau avec des voiles, c'est du bon sens", dit le navigateur qui porte ce projet avec enthousiasme. "Ça va permettre de réduire les émissions de CO2 de 50% , les tests sont très prometteurs et il y a déjà la maquette du bateau du futur". Reste à trouver un client (deux armateurs sont sur les rangs) et donc à construire ce bateau.

Un bateau qui ne fera pas plus de 200 mètres, capable d'accueillir quelques centaines de personnes mais pas plus. Un paquebot à voile donc mais de luxe. "C'est un premier pas", assure quant à elle la ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili sur place ce vendredi aux Chantiers de l'Atlantique pour la démonstration. "Les Chantiers se réinventent. On peut réussir à réindustrialiser notre pays et à le tourner vers l'avenir".

Solidsail le prototype des Chantiers de l'Atlantique : à terme le mât fera 80 mètres, la voile en composite, rigide et pliable, 1000 m2 © Radio France - Hélène Roussel

Un avenir encore lointain : les Chantiers visent le printemps 2025 avant de voir le premier paquebot à voiles sur l'eau. En attendant, plusieurs entreprises de Bretagne et des Pays de Loire travaillent sur le prototype et les Chantiers ont déjà investi 10 millions d'euros.