Saint-Nazaire. Emmanuel Macron inaugure ce jeudi le parc éolien, "l'un des plus grands projets industriels"

Emmanuel Macron est à Saint-Nazaire ce jeudi 22 septembre pour inaugurer le tout premier champ éolien offshore de France, "l'un des plus grands projets industriels de ces dernières années" selon un conseiller. "Une étape cruciale vers la souveraineté énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique" assure-t-on dans l'entourage du président.

Les Chantiers, un site d'excellence qui a su créer une filière de l'éolien made in France" - un conseiller de l'Elysée

Emmanuel Macron fera d'abord avant 9 heures un stop aux Chantiers de l'Atlantique. Un site "d'excellence, exemplaire" explique encore un conseiller, qui a su créer une filière de l'éolien "made in France". Les Chantiers fabriquent les transformateurs XXL des parcs offshore, des sous-stations électriques, pour l'hexagone mais aussi pour l'export. De fait, la sous-station que le président doit visiter ce jeudi matin, encore en construction, doit être livrée à l'Allemagne.

Un moment d'échange sur le bateau avec les acteurs de la filière, les pêcheurs, les élus

Le chef de l'Etat ira ensuite voir les 80 éoliennes de près au large de la Turballe. Sur le bateau, un moment d'échange est prévu entre le président de la République et des représentants d'EDF, d'RTE, de General Electric, mais aussi des pêcheurs, des associations ou encore des élus, notamment ceux des stations balnéaires qui dénoncent la pollution visuelle et réclament davantage de compensation financière. "On va en discuter mais pas question de créer des exceptions" répondent déjà les services de l'Elysée. Retour ensuite à Saint-Nazaire pour Emmanuel Macron qui doit prendre la parole vers 13 heures et détailler le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables présenté lundi prochain en conseil des ministres.

Emmanuel Macron doit faire des annonces sur le projet de loi énergies renouvelables

"C'est une urgence dans le contexte actuel de crise énergétique et climatique, il faut faire plus et plus vite" détaille un conseiller. Pour ce premier parc au large de Saint-Nazaire, de la conception à la réalisation, il aura fallu 10 ans. "C'est trop long. Il faut raccourcir les délais sur le plan juridique et administratif" explique l'Elysée car les objectifs sont encore loin : en février dernier, dans son discours de Belfort, juste avant la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron avait fixé un cap : une cinquantaine de parcs éoliens en mer et 40 GW d'ici 2050 pour que la France rattrape son retard et puisse être la "première grande nation à sortir des énergies fossiles".

Cette visite du président de la République sonne un peu comme le coup d'envoi d'un virage énergétique. Emmanuel Macron avait prévu une première visite à Saint-Nazaire le 5 septembre dernier mais sa venue avait été reportée à cause de la météo. Depuis, la toute dernière éolienne a été posé et déjà près de la moitié des 80 éoliennes produit chaque jour de l'électricité. Le parc fonctionnera dans son intégralité avant la fin de l'année, fournira 20% de toute la consommation électrique de la Loire-Atlantique avec des éoliennes qui tourneront 40 à 50% du temps, "ce qui est une performance pour les renouvelables".

Un parc prévu pour durer 25 ans à 150 euros du MW.