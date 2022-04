Saint-Nazaire : la première éolienne du premier parc offshore de France

La première éolienne en mer de France, à 12 km au large du Croisic, sera bientôt mise en service. Le mât, la nacelle et deux des trois pales ont été assemblés en mer. L'éolienne sera mise en service début mai. Coup d'envoi du premier parc éolien offshore en France.

Le vole aux Vents en mer avec sa grue pouvant soulever 1500 tonnes et la première éolienne en cours d'installation : ne manque plus qu'une pale en ce mardi 12 avril

La première éolienne en mer du premier parc de France, située à 12 km au large du Croisic, sera bientôt mise en service. Dix ans qu'EDF travaille sur le projet. Le mât, les nacelles et deux des trois pales ont été assemblés en mer grâce au Vole aux vents, ce navire qui parvient avec ses quatre jambes à sortir de l'eau et à rester stable sur la fondation le temps des opérations.

Ne manque donc plus qu'une pale, quelques tests, et ce sera le lancement officiel. L'éolienne devrait fonctionner d'ici début mai. La météo et la tempête s'en sont mêlés, d'où le retard. En temps normal, il ne faut pas une semaine pour installer une éolienne mais trois jours.

Olivier de la Laurencie directeur du projet du parc éolien en mer de saint-Nazaire, EDF © Radio France - Hélène Roussel

Des milliers d'emplois ont été créées en France depuis le début du projet, qui coûte au total deux milliards d'euros mais permettra d'ici la fin de l'année, avec ses 80 éoliennes en mer, de fournir 20% de la consommation électrique totale de toute la Loire Atlantique, soit la consommation de 700.000 personnes. "Nous avons devant nous de l'électricité bon marché et décarbonée, le lancement de la transition énergétique maritime, c'est un moment historique" dit de son côté le directeur des énergies marines renouvelables chez EDF.

Une première éolienne comme une étape symbolique pour un chantier titanesque. Les éoliennes mesurent 1,80 mètres et pèsent chacune mille tonnes. "C'est une opération de mécanique fine, il faut poser et assembler l'éolienne au millimètre près" raconte encore Olivier de la Laurencie, directeur EDF du parc.

La sous-station construite par les Chantiers de l'Atlantique et qui sert de transformateur pour redistribuer l'électricité à RTE © Radio France - Hélène Roussel

Les autres fondations sont prêtes à accueillir chacune 4 éoliennes, espacées entre elles de 1000 mètres, pour permettre aux pêcheurs et aux plaisanciers de passer © Radio France - Hélène Roussel

