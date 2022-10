Saint-Nazaire : manifestation contre Yara devant la sous-préfecture ce vendredi 17h30

"Yara produit 1 200 tonnes de nitrate d'ammonium par jour" rappelle l'ADZRP, l'association dongeoise des zones à risque, dans son tract. "Pour mémoire, AZF, c'était 300 tonnes de nitrate d'ammonium et Beyrouth, 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium, Yara à Montoir de Bretagne est une bombe à retardement !"

La dizaine d'associations appelle les habitants à manifester ce vendredi 14 octobre à 17h30 sous les fenêtres de la sous-préfecture de Saint-Nazaire pour exiger une mise au norme environnementale et sécuritaire du site le plus rapidement possible. "Monsieur le Préfet prenez vos responsabilités" écrivent-elles dans leur communiqué. Et de rappeler les nombreuses mises en demeures suite aux passages des inspecteurs de la DREAL, "de pures formalités dont Yara n'a que faire".

une salle de contrôle en attente de protection depuis 7 ans et plusieurs fuites d'acide

Les associations rappellent qu**'une salle de contrôle est en attente de protection depuis 7 ans, et qu'il y a eu plusieurs fuites**. Une fuite d'acide sulfurique en septembre, 3 fuites d'acides phosphorique en un an entre juillet 2021 et juillet 2022. Depuis des mois, voire des années, associations et élus exigent que la réglementation soit respectée, "mais sans véritable prise en compte par l'Etat".

Le tract indique encore que le point de départ de toutes les préventions, c'est bien la réduction des risques à la source. "Notre territoire connaît malheureusement un exemple typique qui pourrait être demain la cause d'un accident industriel mortel alors que l’État est bien informé des risques que cette entreprise fait courir à ses salarié(e)s, à la population et à l'environnement".

Cette date du 14 octobre a été choisie en réponse à la journée nationale du 13 octobre décidée par l'Etat : "tous résilients face aux risques". "Ce n'est pas de résilience dont on a besoin, mais de prévoyance", insistent encore ces associations.

Liste des signataires : Association Dongeoise des Zones à Risque et du PPRT, Association des habitants de Gron, ATTAC, Bretagne Vivante, Comité Stopbure en Retz, Hors la Loire, Ligue des Droits de l'Homme, NDDL Poursuivre Ensemble, Stop Carnet, Terre et Mer pour l'Avenir du Vivant, Vivre à Méan-Penhoët avec le soutien de : EELV, LFI, Union Syndicale SOLIDAIRES Être prévoyant(e)s plutôt que résilient(e)s !