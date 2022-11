Saint-Nazaire : une radioactivité anormale relevée sur la plage de Trébézy

Tout a commencé en avril dernier. Après l'alerte lancée par un particulier, une association de défense de l'environnement, l'association Vert Pays Blanc et Noir , relève des taux anormalement élevés de radioactivité sur du sable noir de la plage de Trébézy et d'une crique toute proche, à Saint-Nazaire.

Des taux dix fois supérieurs à la normale

L'association envoie ses données à la CRIIRAD, la Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité , qui analyse les prélèvements en laboratoire. Ses conclusions le confirment : les taux de radioactivité sont en moyenne 10 fois supérieurs à la normale. Dans le détail, par exemple, le taux d'Uranium 238 est 12 fois au-dessus de la moyenne, 35 fois pour le Thorium 232.

"Sur une plage, on s'allonge pour bronzer. Or, on ne s'allonge pas sur des zones où il y a une irradiation anormale!, s'exclame Jean-Max Estay. Le trésorier de l'association VPBN a procédé aux prélèvements et pointe un risque potentiel pour la population, en particulier pour les enfants. "A la plage, un enfant joue avec le sable. Il se lèche les doigts et il en avale. Alors là, il avale des grains de sable radioactifs. Il ne s'agit plus de radiations, mais de contamination!"

D'où vient cette radioactivité ?

La CRIIRAD souligne la nécessité de savoir d'où provient cette radioactivité pour protéger la population. "Ça peut être un phénomène strictement naturel, par exemple lié à l'érosion, mais ça peut être aussi une pollution liée à l'utilisation dans l'industrie de matières minérales. La radioactivité élevée, ça peut être dans des industries liées au charbon, liées aux engrais, liées à toute une série d'activités", détaille le directeur du laboratoire de la CRIIRAD, Bruno Chareyron.

L'hypothèse la plus probable, d'après l'Autorité de Sûreté Nucléaire , est que cette présence de radioactivité est d'origine naturelle, de minéraux charriés par la Loire à cause d'un phénomène d'érosion. L'ASN se base sur des analyses poussées, menées il y a quelques années sur des plages de Camargue. La nature des prélèvements étaient similaires, et les études avait conclu à l'absence de danger pour la population.

"Les résultats des mesures sur la plage de Trébézy étant inférieurs, il n'y a aucune raison d'avoir d'impact sanitaire non plus sur cette plage, explique Emilie Jambu, cheffe de la division de Nantes de l'ASN. On n'a pas d'urgence sanitaire aujourd'hui sur cette plage, d'où notre conclusion de ne pas avoir recommandé de mesures particulières de protection. Les expositions sont très faibles."

Une cartographie des plages de la zone

La CRIIRAD demande aux autorités "une cartographie détaillée des plages en rive droite et en rive gauche de l'estuaire de la Loire pour bien voir où ces phénomènes se produisent", ainsi que des recherches plus poussées pour connaître l'origine du phénomène, "pour comprendre s'il y a moyen de limiter ces apports de sables radioactifs sur les plages".

De nouvelles mesures sont prévues par l'ASN courant 2023 sur la plage de Trébézy et sur les plages à proximité.