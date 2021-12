Saint-Nazaire : une voile de kite géante sur un cargo Airbus

L'aboutissement de 5 ans de recherche. Il s'agit d'une étape cruciale pour la start-up nantaise Airseas qui a installé son premier kite automatisé sur un navire d'Airbus. L'assemblage s'est fait à la Rochelle au début du mois de décembre et le bateau arrive à Saint-Nazaire ce mardi. Les cargos d'Airbus font un aller-retour par mois entre Montoir-de-Bretagne et l'usine d'assemblage des A320 à Mobile, en Alabama aux Etats-Unis. Pour la toute première fois donc le cargo sera tracté par une immense voile de kite. C'est le début d'une campagne d'essai qui va durer 6 mois avant la commercialisation.

Sur le pont du bateau, tout est prêt : le mât téléscopique de 34 mètres, la cuve où est stockée l'aile de 500 m2 pour l'instant repliée, et les 700 mètres de câbles. Il a fallu 12 heures aux équipes d'Airseas pour tout installer. Les essais vont donc pouvoir commencer avec le retour du bateau en provenance d'Hambourg à Saint-Nazaire ce mardi. Le Ville de Bordeaux, c'est le nom de ce navire, va rester 24 heures à quai le temps de charger les pièces d'Airbus avant de prendre la mer avec à son bord une dizaine d'ingénieurs et de mécanos experts de chez Airseas. Il va falloir tester tous les éléments du kite géant les uns derrière les autres avant de pouvoir entièrement déployer la grand voile d'ici le printemps. Ce kite de 500 m2, mais qui à terme fera 1000 m2, se déploie automatiquement, il suffit d'un seul bouton. Il y a aussi un logiciel d'éco-routage qui permet d'aller chercher le meilleur vent. Objectif : réduire de 20% les émissions de carbone.

C'est le principe du kite et du parapente. Notre prouesse ? L'appliquer sur de grandes dimensions" - Luc Reinhard, responsable Airseas

Luc Reinhard, responsable marketing chez Airseas raconte : "on connaît le principe du kite et du parapente, la technologie existe déjà. Notre prouesse, c'est de l'appliquer sur de très grandes dimensions. Pour ça on a recruté beaucoup d'ingénieurs de l'aéronautique. L'automatisation, la modélisation, et les prédictions de vol sont nos coeurs de métier. On se base sur des simulations qui existent déjà dans l'aviation, et on va croiser ça avec notre expérience sur l'Océan Atlantique avec le Ville de Bordeaux". Le pari semble en passe d'être remporté car la start-up qui travaille avec Airbus, a déjà signé 2 commandes fermes avec le japonais K LIne. Cette fois, il s'agira d'une voile de kite de 1000 m2. Livraison à ce 5ème armateur mondial avant la fin de l'année prochaine. Et décidément, la propulsion à voile à le vent en poupe : Airseas qui a jusqu'ici fait appel à des PME de la Rochelle et des Pyrénées cherche à présent à construire des ateliers de production en Bretagne atlantique.