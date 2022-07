Saint-Nazaire va changer de visage : une "ville jardin" avec guinguette et accrobranche

Le projet Ambition maritime et littoral veut faire de Saint-Nazaire une "ville jardin", une réponse au réchauffement climatique assure la mairie qui prévoit aussi une guinguette sur le port de Méan et un accrobranche sur les murs de la base sous-marine.

Le dernier rapport du Giec (groupe d'experts sur le changement climatique) a fait mouche : plus 4 degrés d'ici 2050 si on ne fait rien. "La végétalisation est une réponse au réchauffement climatique" dit en préambule Christophe Cotta, adjoint chargé de l'urbanisme. Des parcs, des squares, des jardins, autant d'îlots de fraîcheur pour les habitants. Une manière aussi d'apporter de la biodiversité et de lutter contre les inondations. Avant la fin du mandat, le maire et son équipe ont bien l'intention d'amorcer la transition dans le cadre du projet Ambition maritime et littoral.

En clair ? Moins de béton, moins de parking, plus de places pour les vélos ou les piétons. A terme, terminé donc les grandes places goudronnées comme la place de l'Amérique latine ou encore celle du Commando, et surtout végétalisation partout à commencer par le centre-ville. L’avenue Albert de Mun, la place des Martyrs d'abord, puis plus tard, la place du marché ou le pourtour des halles. "Saint-Nazaire a été pensé pour le tout voiture, aujourd'hui c'est une hérésie, ce n'est plus acceptable".

avenue Albert de Mun aujourd'hui - mairie Saint-Nazaire

avenue Albert de Mun après - Mairie Saint-Nazaire

Un parc de 6 hectares en entrée de ville

Il est aussi question à l'entrée de ville, au nord, entre la gare et les bassins portuaires, dans le quartier Ville-Halluard de créer un immense parc de 6 hectares. "Ce quartier sera irrespirable, invivable d'ici quelques années si on ne fait rien" explique encore l'adjoint. Dans ce secteur, la mairie use déjà de son droit de préemption depuis des années, avec dans l'idée au départ de reconstruire du logement ou des commerces. Toutes ces maisons seront bien rasées mais pour faire pousser les arbres. En parallèle, la ville qui accueille un millier de nouveaux habitants tous les ans, va continuer de construire des logements, mais à la verticale, en évitant de s'étaler.

Front de mer, Petit-Maroc, Gavy, la coulée verte, le parc paysager, le bois Joalland seront aussi mis en valeur, réhabilités, "révélés" répète l'équipe municipale. Une partie de ces aménagements verront le jour dans les 3 ans à venir.

place du marché aujourd'hui - mairie Saint-Nazaire

place du marché après - mairie Saint-Nazaire

une guinguette sur le port de Méan, un base jump dans la base sous-marine

Dans ce projet ambition maritime et littoral, il est aussi question de dynamiser une ville qui attire de plus en plus de jeunes et d'actifs. Plusieurs appels à projet ont été lancés, en voici les résultats. A l'été 2023, une guinguette sera installée sur le port de Méan, à l'entrée de Brière. "Elle sera ouverte les soirs de fin de semaine, mais aussi peut-être le midi pour les travailleurs du coin" glisse Céline Girard, première adjointe au maire. Enfin, dans la base sous-marine, alvéole 12, il y aura bientôt un accrobranche sur les murs, avec tyroliennes, "un base jump" pour être précis. Au départ, la mairie avait imaginé une boîte de nuit, mais les investisseurs depuis le Covid "sont occupés à sauver les établissements existants, on n'a eu aucun candidat, mais on ne désespère pas, c'est une forte demande des jeunes mais aussi des moins jeunes!" confie Céline Girard. Saint-Nazaire fait sa mue.