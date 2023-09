Saint-Paul-Trois-Châteaux : des citoyens restent mobilisés contre le projet d'échangeur autoroutier

"Non, à l'échangeur autoroutier", peut-on lire sur les pancartes des opposants au projet. Elles décorent une structure en bois construite par les citoyens sur le tracé du projet d'échangeur pour faire passer un message : "défendre les terres agricoles et refuser la bétonisation". Ce dimanche, une centaine de personnes se sont réunies à Saint-Paul-Trois-Châteaux au bord de la départementale 59 sur les terres agricoles de Denis Hugues.

ⓘ Publicité

Un projet incompréhensible pour les opposants

Le coût du projet est estimé à plus deux millions d'euros . Une aberration pour Hubert Nadin, des Amis de la Terre de la Drôme : "ce projet est imposé par Vinci qui a besoin de faire tourner la machine, mais il est surtout très coûteux alors qu'il y a déjà deux échangeurs au sud et au nord et de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui répondent au trafic des usagers. Ce nouvel échangeur ne fera qu'engorger notre ville. Cessons de bitumer et laissons la terre aux agriculteurs !"

Alors pourquoi ce projet ? L'échangeur serait selon les citoyens présents à la mobilisation, utilisé comme argument pour accueillir des réacteurs de type EPR2 sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux. En juillet dernier, le site nucléaire du Tricastin n'a pas été choisi pour accueillir les deux prochains EPR 2 .

loading

L'agriculteur Drômois se bat pour préserver ses terres

Denis Hugues a repris l'exploitation de ses parents. L'exploitation familiale existe depuis 1926. Ici, ils font pousser des céréales, du maïs, du tournesol et du colza entre autres. À ce stade, selon Denis, personne de Vinci ne l'a contacté : "est-ce qu'ils veulent racheter, nous exproprier ? Nous sommes au courant de rien. J'ai quatre parcelles qui font 21 hectares et apparemment, l'échangeur passerait en plein milieu".

Une situation difficile à vivre pour la famille Hugues dont la taille de l'exploitation a déjà été réduite par le passé : "avant pour faire le contre-canal, on a pris 22 hectares à mon grand-père. Après mon papa, on lui a pris huit hectares en plein milieu de l'exploitation pour étendre l'autoroute A7. L'exploitation a été morcelée dans tous les sens".

L'enquête publique repoussée en 2025

Pour le collectif Vivre, respirer, se déplacer en Tricastin, il est encore temps de mettre la pression : "l'enquête publique devait être réalisée en 2023, finalement, elle a été repoussé à 2025. Le tracé de l'échangeur a depuis été modifié. À présent, ils veulent un échangeur global qui sera situé sur cette terre. Il pourrait y avoir une 2*2 voies entre le rond-point qu'ils veulent construire et le rond-point de Gerflor. Est-ce qu'il y aura des parkings de covoiturage ? Ce n'est pas évoqué. Il y aura un pont évidemment relié à l'autoroute. Le champ va être massacré" s'inquiètent Marie-André Messier et Philippe Del Cesta de l'association.

Enfin, un autre projet autoroutier ne fait pas l'unanimité dans la Drôme. Une pétition contre la construction de deux demi-échangeurs à Saint - Barthélemy de-Vals et Saint-Rambert d'Albon. Le collectif citoyen Assez se mobilise contre le projet depuis 2019.

À partir de ce 17 septembre et jusqu'au mois de novembre, dix rassemblements doivent se tenir partout en France pour s'opposer à des projets routiers à l'appel du collectif La déroute des Routes. La mobilisation contre la déviation de St-Péray en Ardèche en fait partie. Elle est prévue le 25 novembre prochain.