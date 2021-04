Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : deux ministres en déplacement dans une exploitation de muguet

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, se sont rendus vendredi 27 avril à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Ils ont visité les 3 moulins, exploitation qui produit chaque année plusieurs millions de brins de muguet.

L'occasion pour Julien Denormandie de rappeler que cette année, contrairement à l'année dernière, "les fleuristes, les grandes surfaces et les points de vente habituels" pourront vendre le muguet, avec plusieurs mesures sanitaires à respecter. Dans les exploitations de la région nantaise le muguet est en train d'être conditionné pour être ensuite envoyé aux fleuristes et grossistes en fleurs, en France et dans quelques pays étrangers.

Au milieu de la photo, les ministres Julien Denormandie et Alain Griset. © Radio France - Manon Vautier-Chollet