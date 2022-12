Saint-Pierre-de-Colombier : la famille missionnaire de Notre-Dame a l'autorisation de construire son église

Le chantier du site de la famille missionnaire de Notre-Dame à Saint-Pierre-de-Colombier devraient reprendre dans les semaines qui viennent. Ils avaient été stoppé en juillet 2020 sous la pression des opposants au projet.

Un projet qui ne porte pas atteinte aux espèces protégées

Le préfet de l'Ardèche a donc levé l'interdiction de travaux qui avait été prise par arrêté le 15 octobre 2020. Selon la préfecture, l'étude environnementale produite par la congrégation catholique ne porte pas atteinte aux habitats ou aux espèces protégées sur ce site. Les religieux ont produit une étude en septembre 2021 qui a été complétée à la demande de l'Etat par une nouvelle étude remise en mai 2022. La famille missionnaire de Notre-Dame publie un très court extrait de cette étude qui conclut que le projet aura globalement une incidence négligeable et n'aura aucun impact résiduel significatif sur les espèces protégées. L'étude demande tout de même la mise en place de mesure de protection sans que l'on puisse savoir exactement lesquelles puisque nous n'avons pas eu accès à l'étude.

Pas de reprise des travaux pour l'église

La famille missionnaire de Notre-Dame fait savoir que seuls les travaux des bâtiments d'accueil des pèlerins reprendront. Pas question aujourd'hui de construire l'église sans l'autorisation de l'évêque. Monseigneur Jean-Louis Balsa, évêque de Viviers avait interdit la construction de cette église dans un décret publié en septembre 2020. Le projet avait été jugée démesuré. Les religieux avaient contesté à Rome cette décision, mais le Vatican a confirmé la décision de l'évêque.

Le projet prévoit la construction d'une église de 3500 places avec deux clochers de 50 mètres de haut pour accueillir les pèlerins ainsi que des bâtiments d'hôtellerie et de restauration. Jusque-là seule, une passerelle a été construite sur la rivière pour accéder au site en rive gauche ainsi qu'une aire de retournement pour les bus.

Un projet contesté

Depuis les premiers travaux, des habitants de la vallée de la Bourges s'opposent au projet. En juin 2020, le chantier avait été occupé. Une zone à défendre (ZAD) s'était constituée avant que les contestataires soient délogés par les gendarmes quelques jours plus tard. La préfète avait alors réunit les différentes parties autour de la table et avait pris un arrêté le 15 octobre 2020 pour suspendre les travaux. Elle demandait une étude environnementale complète qui n'avait jamais été faite.

Aujourd'hui les opposants, des partis de gauche et des syndicats appellent à une manifestation le 14 janvier prochain devant la préfecture de l'Ardèche.

Une congrégation sous surveillance

En 2021, la mission interministérielles de lutte contre les mouvements sectaires fait état d'inquiétudes graves concernant cette congrégation fondée ne 1946 à Saint-Pierre-de-Colombier et reconnue par l'Eglise catholique. En novembre 2021, le Vatican nomme monseigneur Lagleize, ancien évêque de Valence assistant apostolique. Quelques mois avant, une visite apostolique avait conclu "clairement mis en lumière des difficultés préoccupantes concernant principalement l’exercice de l’autorité et l’obéissance, la qualité de la formation des membres et l’auto-référentialité du groupe" écrivait la congrégation pour les instituts de vie consacrée.