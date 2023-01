Une commune de Dordogne devrait accueillir le premier parc solaire citoyen du département

Saint-Pierre-de-Frugie, commune déjà réputée en Dordogne pour ses actions en faveur de l'environnement et de la qualité de vie de ses habitants, devrait accueillir en 2023 le premier parc solaire citoyen de Dordogne. Une association d'habitants "Rencontres citoyennes", vient de présenter le projet aux habitants ce samedi 28 janvier. Installé sur un terrain privé, le parc devrait compter 600 panneaux pour une superficie totale de 2.300m² et un coût proche des 250.000 euros.

Retrouver une autonomie énergétique

Pour Alain Dechamps, membre du groupe de citoyens regroupés au sein de l'association, "l'objectif de ce projet, est de se réapproprier l'énergie et d'éviter la volatilité des prix de l'électricité". L'association souhaite s'inspirer de projets identiques qui ont vu le jour à Brengues et Carayac dans le département voisin du Lot.

Les habitants de Saint-Pierre-de-Frugie et des communes voisines situés dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres pourront acheter des parts sociales pour financer une partie du projet, et bénéficieront en échange de contreparties. "Nous souhaitons que notre structure soit en autoconsommation collective" précise Alain Dechamps. "Nos adhérents et nos sociétaires pourront bénéficier de l'énergie produite par le parc solaire. Nous avons également imaginé un système inspiré du livret A. L'argent qu'ils mettent en parts sociales pourra ainsi être rémunéré par la structure". Une participation ouverte aux particuliers comme aux entreprises du secteur.

Un chantier participatif

La déclaration de travaux du parc solaire a été déposée le 14 novembre 2022, et si tout va bien, le projet devrait sortir de terre dans l'année. La participation des habitants de Saint-Pierre-de-Frugie ne devrait pas être uniquement financière. "Pour que le projet soit encore plus collectif, nous aimerions que les habitants construisent eux-mêmes le parc lors d'un chantier participatif qui pourrait avoir lieu cet été" imagine Alain Dechamps. "On se dit que cela peut même attirer des visiteurs extérieurs au territoire qui veulent passer une semaine sympa pour faire un chantier participatif sur la commune et se dire qu'ils ont participé à la création d'un parc solaire citoyen".