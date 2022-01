Cancers pédiatriques et pesticides : un "manque de volonté politique" pour le candidat EELV Yannick Jadot

Dans la campagne de Charente-Maritime, à côté du gymnase de Saint-Rogatien, le candidat à la présidentielle Yannick Jadot discute loin des journalistes avec Nathalie Brion. Cette habitante de la commune à perdue sa fille de 15 ans en 2019 des suites d'une leucémie particulièrement rare et grave. Elle a apporté des photos de sa fille pour témoigner de son histoire auprès du candidat d'EELV.

Pollution de l'air et pesticides

Nathalie Brion fait partie de l'association "Avenir Santé Environnement" qui regroupe, comme elle, d'autres parents d'enfants malades. Entre 2009 et 2018, des cancers ont été diagnostiqués chez une dizaine d'enfants de Saint-Rogatien. Un nombre quatre fois supérieur au reste du département. Difficile d'établir avec certitude la cause de ces maladies, mais la cause génétique étant écartée par les médecins, reste la piste environnementale.

Nathalie Brion montrant des photos de sa fille Pauline, décédée d'un cancer en 2019, au candidat Yannick Jadot. © Radio France - Sophie PODEVIN

La commune de Saint-Rogatien, en Charente-Maritime se situe dans la plaine d'Aunis, une zone agricole, où des pesticides sont utilisés pour les cultures. Deux usines sont également présentent à moins de 1 500 mètres des habitations : la société rochelaise d'enrobés (SRE) qui fabrique du bitume, et l'unité de compostage de l'agglomération.

À gauche de l'image, l'usine de bitume. À droite, des lignes électriques. Au centre : la départementale qui longe Saint-Rogatien. © Radio France - Sophie PODEVIN

En 2020, une étude visant la détection de pesticides dans l'air établie la présence de 12 fongicides, 17 herbicides et 4 insecticides. Une pollution de l'air plus importante que dans les autres sites contrôles de la région.

Un "manque de volonté politique" pour Yannick Jadot

Le candidat écologiste Yannick Jadot évoque une volonté politique trop faible des derniers gouvernements face au lobby de l'agro-chimie. Il dénonce également le manque d'informations et d'études scientifiques sur les pesticides.

_"Il n'y a pas de volonté politique de savoir : c'est ça le drame absolu. Il y a un déni politique. Parce que, si l'on connaît les conséquences de ces substances chimiques sur notre santé, cela remet en cause des intérêts qui sont puissants. Depuis des années, particulièrement en France, on ne fait pas le travail épidémiologique. Or, quand on ne cherche pas, c'est arrangeant, on ne trouve pas."_

L'ex directeur de campagne à Greenpeace ajoute : "Heureusement, il y a des associations qui, malgré ce refus politique, montre la réalité : leurs enfants sont malades. Ces collectifs se substituent au travail de l'état, ils demandent d'agir ! "