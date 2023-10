Méga-bassines : la justice annule la création de quinze réserves en Poitou-Charentes

Ce mardi, le tribunal administratif de Poitiers a annulé deux arrêtés préfectoraux autorisant la création et l’exploitation de quinze réserves de substitution en Poitou-Charentes. Le litige portait ici sur neuf retenues prévues sur les bassins de l'Aume et de la Couture dans les départements de la Charente, Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ; et six autres dans le sous-bassin de la Pallu (Vienne). Ce jugement du tribunal suit pour l'essentiel les conclusions du rapporteur public rendues rendues deux semaines plus tôt, le 19 septembre. Il s'agit de projets surdimensionnés qui ne tiennent pas compte des capacités du milieu à supporter de tels prélèvements d'eau, ni du changement climatique, disent les juges.

ⓘ Publicité

C'est le cas notamment pour le sous-bassin de la Pallu. Le tribunal s'appuie sur une étude très récente portant sur l'hydrologie, le milieu et le climat (étude HMUC). Selon cette étude, ce sous-bassin ne peut pas supporter de prélèvement supérieur à un 1,66 millions mètres cube d'eau par an. Or, avec la construction de ces six bassines, les prélèvements, tous besoins confondus, seraient supérieurs de 30% à ce volume.

La préfecture de la Vienne épinglée

Dans son jugement, le tribunal administratif de Poitiers égratigne aussi l'ancienne préfète de la Vienne qui avait validé à l'époque ce projet de bassines. Un arrêté signé, selon lui, au mépris "du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau". Il est aussi pointé du doigt le fait que l'État n'ait pas tenu compte de l'avis de la direction régionale de l'environnement. Dès 2018, celle-ci indiquait que le changement climatique risquait de faire baisser, sur le sous-bassin de la Pallu, les nappes de plusieurs mètres. C'est aujourd'hui une réalité selon les associations qui ont porté l'affaire devant la justice administrative.

Une victoire pour Vienne Nature

"On est soulagé d'avoir été entendu", réagit Jean-Louis Jolivet qui a porté le dossier devant le tribunal administratif de Poitiers. Ce jugement confirme aussi, selon lui, qu'il y a eu "une grosse intoxication de la part des services de l'État et des irrigants concernant ces bassines" ; allusion au fait qu'ils affirment de tous temps que ces bassines permettraient de réduire les prélèvements. Or, dans son jugement, le tribunal indique que la construction de ces six bassines dans le sous-bassin de la Pallu conduirait à prélever l'hiver 15% de plus d'eau que ce qui a été prélevé annuellement en moyenne depuis 2007.

Un appel à prévoir ?

Contactée, l'association Rés'eau Clain qui porte le projet de bassines ne nous a pas répondu. Mais on peut s'attendre à ce que le dossier aille en appel. La cour d'appel de Bordeaux qui a, sur quatre autres projets de bassines dans la vallée du Clain (Clain Moyen, de la Dive-Bouleure Clain Amont et de l’Auxances), donné raison cette fois à l'État contre Vienne Nature notamment. Les associations ont depuis demandé l'arbitrage du Conseil d'État.