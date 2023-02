Salon de l'agriculture 2023 : le Vaucluse bien représenté à Paris

Vin, miel, fruits, légumes, l'agriculture vauclusienne est au salon de l'agriculture pour cette édition 2023. France Bleu Vaucluse a fait le déplacement aussi et vous propose une série de reportages et de directs.

Environ 170 produits du département sont représentés au stand Vaucluse Provence © Radio France - Julie Munch

Un stand plus imposant

Cette année, le stand Vaucluse Provence est plus grand que d'habitude. Il fait presque 200 mètres carrés au lieu d'une centaine habituellement. Une vingtaine d'agriculteurs vauclusiens ont fait on feront le déplacement sur les deux semaines pour présenter leurs savoir-faire mais en tout on trouve environ 170 produits sur le stand : du miel, puisque l'apiculture est le thème choisi cette année, mais aussi les grands classiques habituels comme les fraises de Carpentras, les vins du département, ou encore de l'huile d'olive.

Une vitrine du Vaucluse

Il y a une partie boutique, une partie démonstration (les visiteurs peuvent découvrir le fonctionnement d'une ruche, avec des vraies abeilles), mais aussi une partie dégustation. L'objectif du salon c'est comme chaque année de proposer une vitrine du Vaucluse puisque les visiteurs viennent de toute la France et parfois du monde. Le Vaucluse a d'ailleurs déjà reçu 284 médailles au concours général agricole pour ses vins, dont 116 médailles d'or.

Mais ce salon est aussi malheureusement placé sous le signe de la sécheresse. Les agriculteurs en discutent beaucoup dans les allées. Le salon de l'agriculture est aussi une occasion pour eux de réfléchir à ces enjeux, qui les préoccupent plus largement tout au long de l'année.