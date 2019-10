Salon du chocolat : le chocolat est-il vraiment bon pour notre santé ?

Le Salon du chocolat ouvre ses portes ce mercredi et jusqu'au 3 novembre porte de Versailles à Paris. Au menu, des défilés de mode, des concours et bien sûr de nombreuses dégustations. En France, on n'aime pas le chocolat, on adore ! Mais est-ce que c'est réellement bon pour notre santé ?

Le Salon du chocolat ouvre ses portes ce mercredi aux gourmands porte de Versailles à Paris. Un salon qui fête cette année ses 25 ans. Preuve que la passion des Français pour le chocolat ne faiblit pas. Même si en quantité, on est un peu moins gourmands que nos voisins avec un peu plus de 6,5 kg par an et par personne. On en mange par gourmandise. Et il parait que c'est aussi très bon pour la santé.

Le chocolat est-il l'ami de notre santé ?

Le chocolat est bel et bien l'ami de notre santé. Mais pas tous les chocolats. Seulement le noir avec plus de 70% de cacao. Ça tombe bien, car en France c'est celui qu'on préfère. Et on a bien raison car le chocolat noir protège nos petites cellules du cerveau et de la peau contre le vieillissement.

Comment le chocolat nous protège du vieillissement ?

Le chocolat nous protège du vieillissement grâce à ses antioxydants. Et surtout les flavonoïdes qui seraient 3 fois plus costauds que ceux du thé vert. Du coup, contrairement à ce qu'on croit, le chocolat noir est très bon pour notre foie.

Le reste du corps lui dit aussi merci car en plus il protège nos artères et fluidifie notre sang.

Le chocolat est aussi un bonheur pour notre cerveau

L'autre qualité du chocolat noir est de doper notre cerveau grâce entre autre à un stimulant naturel qui efface la fatigue.

C'est aussi le meilleur des antidépresseurs. Notamment grâce à son magnésium qui relaxe nos petits nerfs.

Encore mieux : le chocolat noir a un effet euphorisant car il contient des petites molécules très proches des endorphines. Les fameuses hormones du bonheur !

Le seul petit défaut du chocolat noir est d'être assez calorique. Mais quand on aime, on ne compte pas (les calories).